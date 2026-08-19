Gobierno de Ecuador informa muerte de director de inteligencia en accidente de helicóptero en Kenia

En un comunicado en la cuenta de X, la Presidencia dijo que “en este momento de profundo dolor, el Gobierno extiende sus más sentidas condolencias a sus familiares, seres queridos y allegados”.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
QUITO (AP) — El gobierno de Ecuador informó el miércoles el fallecimiento del director del Centro Nacional de Inteligencia, Michele Sense-Contugi, y su esposa en un accidente de helicóptero en Kenia.
En un comunicado en la cuenta de X, la Presidencia dijo que “en este momento de profundo dolor, el Gobierno extiende sus más sentidas condolencias a sus familiares, seres queridos y allegados”.
El funcionario y amigo cercano del mandatario se encontraba de turismo en el país africano junto a su esposa Stephany Hollihan Vasconez, que también murió. Dejan dos menores de edad en la orfandad.
El gobierno no informó de momento sobre las causas del percance aéreo.
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter