Gobierno de Ecuador informa muerte de director de inteligencia en accidente de helicóptero en Kenia

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En un comunicado en la cuenta de X, la Presidencia dijo que “en este momento de profundo dolor, el Gobierno extiende sus más sentidas condolencias a sus familiares, seres queridos y allegados”.

El funcionario y amigo cercano del mandatario se encontraba de turismo en el país africano junto a su esposa Stephany Hollihan Vasconez, que también murió. Dejan dos menores de edad en la orfandad.

El gobierno no informó de momento sobre las causas del percance aéreo.

FUENTE: AP