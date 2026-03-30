Gobierno de Ecuador evalúa toque de queda que estuvo vigente en cuatro violentas provincias

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“Se realizaron operaciones importantes y necesarias, sobre todo para atacar la criminalidad, atacar las economías criminales” como el narcotráfico y la minería ilegal, informó el lunes el ministro del Interior, John Reimberg.

Entre el 15 y el 30 de marzo estuvo en vigencia un toque de queda en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, donde las bandas del crimen organizado también ejecutaban actividades ilícitas como secuestros, extorsiones y muertes violentas.

Reimberg precisó que en ese lapso "son más de 50 objetivos militares destruidos, tenemos siete pistas clandestinas que fueron destruidas” y un total de 17.186 detenidos. Agregó que no hubo bajas entre policías y militares.

La mayor parte de los apresados fue por violar el toque de queda, pero las autoridades destacaron que además se detuvo a jefes de bandas criminales. No se dieron detalles al respecto.

Las operaciones fueron ejecutadas por grupos de militares y policías que destruyeron construcciones que estaban en manos del crimen organizado, una de ellas una finca en la frontera con Colombia que, de acuerdo con el gobierno, era sitio de entrenamiento del grupo ilegal colombiano Comandos de la Frontera.

Según las autoridades, Ecuador es un centro logístico donde se acopia y distribuye droga, a través de sus puertos marítimos en el Pacífico, a Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Para hacer frente a la violenta arremetida del crimen organizado el gobierno del presidente Daniel Noboa decretó en enero de 2024 el estado de conflicto armado interno, lo que permitió que los militares apoyen activamente a la policía en el control del orden en calles y carreteras. El Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada expresó la semana pasada su preocupación por las decenas de denuncias de desapariciones en medio de los reiterados estados de excepción declarados desde 2024 por el gobierno ecuatoriano. FUENTE: AP