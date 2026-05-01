Gobierno cubano informa que más de seis millones de personas firmaron contra cerco petrolero de EEUU

Personas en un taxi frente a un cartel contra el bloqueo estadounidense de Cuba, en La Habana, el 28 de abril del 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa) AP

Libros con las rúbricas y un cuadro simbólico con el conteo de las mismas fue entregado durante un acto que culminó con una marcha de decenas de miles de personas en conmemoración del Día Internacional del Trabajador.

El mitin central se desarrolló en la llamada Tribuna Antiimperialista frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana. La televisión nacional mostró imágenes de manifestaciones similares en las principales provincias del país.

Las tensiones entre Cuba y Estados Unidos escalaron luego de que el presidente Donald Trump atacara Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro en enero e impusiera un bloqueo petrolero contra Cuba.

“No somos un pueblo que agrede, aue siembra el odio, el fanatismo o la confrontación. Somos un pueblo noble, de buenos sentimientos, dispuesto a defender sus conquistas”, dijo en el discurso central del mitin Osnay Miguel Colina, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio —hijo de emigrantes cubanos residentes en Florida— acusó a la isla de ser un Estado inoperante, al punto del colapso y base para enemigos de su país como China. Cuba rechazó las acusaciones .

Debido al cerco energético la isla recibió apenas un barco de petróleo ruso en cuatro meses. La nación caribeña produce sólo el 40% del crudo que necesita su economía por lo que esta se encuentra semiparalizada y con largos apagones.

En primera fila del mitin estuvieron el líder revolucionario y expresidente Raúl Castro y el actual mandatario Miguel Díaz-Canel. Los manifestantes portaban banderas cubanas y rojas, carteles en defensa de la revolución y en contra de las sanciones de Estados Unidos.

Según indicó el locutor del acto, se registraron 6,2 millones de firmas de cubanos mayores de 16 años en respaldo a la campaña “Mi firma por la patria” que comenzó el 19 de abril. La recolección de las rúbricas se desarrolló en centros de trabajo y estudio, organizaciones no gubernamentales y sindicatos.

FUENTE: AP