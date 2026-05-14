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Gobierno cubano informa que director de la CIA se reunió con sus pares cubanos en La Habana

LA HABANA (AP) — El gobierno cubano informó el jueves que el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con sus contrapartes del Ministerio del Interior cubano en La Habana.

ARCHIVO - El director de la CIA, John Ratcliffe, escucha durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca en Washington, el 26 de marzo de 2026. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)
ARCHIVO - El director de la CIA, John Ratcliffe, escucha durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca en Washington, el 26 de marzo de 2026. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) AP

Un comunicado oficial indicó que el encuentro tuvo lugar “en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales” y en “aras de contribuir a un diálogo político”.

El comunicado agregó que durante el encuentro los elementos aportados por la isla "permitieron demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo”.

FUENTE: AP

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