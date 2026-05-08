americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gobierno colombiano suspende capturas contra Clan del Golfo para ubicarlos en zona especial

BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano informó el viernes que más de 400 integrantes del Clan del Golfo, el mayor cártel de drogas del país, se concentrarán a finales de junio en una zona especial en el marco del diálogo que busca su sometimiento a la justicia, para la cual suspende las órdenes de captura contra algunos de sus integrantes, incluido su cabecilla.

En un comunicado conjunto, las partes explicaron que el proceso de tránsito hacia las zonas especiales incluye los efectos jurídicos de una ley de paz que permite la “suspensión de órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición”, para que el proceso de ingreso “se lleve a cabo de la manera convenida”.

Se trata del avance de un plan que fue anunciado desde diciembre para concentrar a los alzados en armas que no se llegó a concretar. En el nuevo intento, las partes anunciaron que el ingreso de los ilegales se daría el 25 de junio.

Las zonas de ubicación temporal son una figura que está siendo usada por el gobierno para que se asienten miembros de grupos ilegales temporalmente cuando participan en procesos de tránsito a la legalidad, en este caso ubicadas en Tierralta y Belén de Bajirá, municipios de alta influencia del Clan del Golfo que se ubican en los departamentos de Chocó, en el este, y Córdoba, en el norte del país.

En una resolución reservada expedida por el gobierno nacional a finales de abril y divulgada por la prensa local el viernes resuelven avalar la suspensión de órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, incluido su máximo cabecilla Jobanis de Jesús Ávilladiego, alias “Chiquito Malo”, con miras a que se concentren en las zonas especiales.

“Chiquito Malo” es solicitado en extradición por Estados Unidos para que responda por delitos asociados con el narcotráfico. En febrero, el gobierno colombiano aseguró a la administración de Donald Trump que se concentraría en ubicar y “neutralizar” a tres grandes cabecillas de grupos armados en Colombia, incluyendo al del Clan del Golfo, lo que provocó una crisis en la mesa de negociación que se superó poco después.

El Clan del Golfo fue designado el año pasado por el gobierno estadounidense como una “organización terrorista”, al considerar que es "violenta y poderosa con miles de miembros” cuya principal fuente de ingresos es el tráfico de drogas, además de la minería ilegal.

Se trata del grupo en armas más numeroso del país que las autoridades calculan tiene más de 9.000 integrantes, que se unió en septiembre del año pasado a la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro, primer presidente de izquierda del país.

Paralelo a la negociación han continuado los enfrentamientos con las fuerzas militares. La víspera, los combates en Antioquia, en el noroeste, con el Clan del Golfo dejaron dos soldados muertos y dos más heridos, según el Ejército.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El propietario de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, observa a su equipo jugar contra los Cardenales de San Luis en San Luis, el 6 de octubre de 1982. (AP Photo/Rusty Kennedy, File)

Muere a los 87 años Ted Turner, fundador de CNN y pionero audaz de la televisión

Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

Destacados del día

Cuba responderá militarmente: Bruno Rodríguez advierte sobre un baño de sangre

"Cuba responderá militarmente": Bruno Rodríguez advierte sobre un "baño de sangre"

EEUU busca quitar ciudadanía al exembajador Víctor Rocha por espiar 51 años para Cuba

EEUU busca quitar ciudadanía al exembajador Víctor Rocha por espiar 51 años para Cuba

Manuel Marrero pide viajar a Cuba para ayudar al pueblo mientras el turismo colapsa un 48%

Manuel Marrero pide viajar a Cuba "para ayudar al pueblo" mientras el turismo colapsa un 48%

Marco Rubio lanza dura ofensiva contra GAESA: Roban al pueblo cubano para enriquecer a unos pocos

Marco Rubio lanza dura ofensiva contra GAESA: "Roban al pueblo cubano para enriquecer a unos pocos"

Quién es Ania Lastres, la poderosa general cubana sancionada por Washington detrás de GAESA

Quién es Ania Lastres, la poderosa general cubana sancionada por Washington detrás de GAESA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter