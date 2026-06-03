Gobierno de Canadá respalda plan para enviar a animales de parque acuático a EEUU y España

Belugas nadan en su estanque del parque de diversiones Marineland, el 9 de junio de 2023, en Ontario, Canadá. (Chris Young/The Canadian Press via AP, Archivo) AP

Aún quedan 30 belugas y cuatro delfines en el parque y zoológico Marineland, en Niagara Falls, Ontario, el cual se puso a la venta a principios de 2023 y cerró al público hacia mediados de 2024. Aún no se ha anunciado algún acuerdo de venta.

Desde entonces, el parque ha emprendido labores para trasladar a los animales restantes y vender la extensa propiedad ubicada cerca de Horseshoe Falls.

El parque fue declarado culpable en 2024 en virtud de las leyes de Ontario contra la crueldad animal en un caso relacionado con el cuidado de tres osos negros.

El Departamento de Pesca y Océanos ha emitido el primer lote de permisos para trasladar a las ballenas y prevé emitir otras licencias una vez que se acerque la fecha de traslado, el cual se tiene previsto para los próximos meses. Recientemente emitió permisos para las ballenas y los delfines en el marco de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, conocidos como permisos CITES.

“Creo que este es un paso en la dirección correcta", señaló la ministra de Pesca, Joanne Thompson. "Aún queda más trabajo por hacer, pero es un paso hacia adelante”.

Veinte ballenas —19 belugas y una orca— han muerto en Marineland desde 2019, según datos del gobierno provincial obtenidos mediante leyes de acceso a la información y comunicados oficiales.

La oficina de Thompson indicó que el ministerio trabaja en coordinación con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, Health Canada y otros ministerios para “garantizar que se cumplan todos los requisitos para un traslado seguro y oportuno”.

Marineland señaló que está “plenamente comprometido con la reubicación segura y oportuna de nuestras ballenas beluga, y queremos ser claros: esta es nuestra máxima prioridad”.

“Reubicar a estos animales es una tarea extraordinariamente compleja”, indicó el parque en un comunicado.

El gobierno canadiense aún no ha tomado la decisión de si aportará dinero de los contribuyentes para ayudar en el traslado de los ejemplares.

Se tiene previsto que las belugas y los delfines sean enviados a cinco parques marinos: Shedd Aquarium en Chicago, Georgia Aquarium en Atlanta, instalaciones de SeaWorld en San Antonio y San Diego, y Oceanografic Valencia.

Mystic Aquarium en Connecticut, a donde Marineland envió a cinco belugas en 2021, también ayudará con el traslado, informó el consorcio estadounidense.

El fundador de Marineland, John Holer, murió en 2018. Su esposa, Marie Holer, asumió las operaciones del parque y lo puso en venta en 2023, un año antes de su fallecimiento.

Desde entonces se ha estado trabajando para desmantelar el parque, que cuenta con montañas rusas y otras atracciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP