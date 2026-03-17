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Gobierno británico tomará medidas contra Abramovich por no entregar dinero del Chelsea

LONDRES (AP) — El gobierno británico afirmó que tomará “medidas adicionales” para garantizar que Roman Abramovich libere los 2.500 millones de libras (entonces 3.200 millones de dólares) que se comprometió a donar tras la venta del Chelsea de la Liga Premier en el 2022.

Abramovich se vio obligado a vender al Chelsea después de la invasión militar de su país natal Rusia sobre Ucrania. El club londinense fue adquirido por un consorcio encabezado por los inversionistas estadounidenses Todd Boehly y Clearlake Capital por lo que, en ese momento, fue el precio más alto jamás pagado por un equipo deportivo.

Abramovich prometió entregar los ingresos de la venta a las víctimas de la guerra de Rusia en Ucrania, pero los fondos siguen congelados en medio de una disputa entre él y el gobierno británico, que sostiene que él se ha opuesto a planes para que el dinero se gaste exclusivamente en Ucrania.

La Press Association de Gran Bretaña informó que el gobierno se prepara para emprender acciones legales contra Abramovich después de que no cumpliera el plazo del 17 de marzo para entregar el dinero.

“Le dimos a Roman Abramovich su última oportunidad de hacer lo correcto”, manifestó el gobierno. “Una vez más, no ha realizado la donación a la que se comprometió”.

“Ahora tomaremos medidas adicionales para garantizar que se cumpla la promesa que hizo en el momento de la venta del Chelsea”.

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