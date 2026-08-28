Globos aerostáticos surcan el cielo en Ecuador y otras fotos de la semana en Latinoamérica y Caribe

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Las sombras de varias personas se proyectan sobre un globo aerostático durante la quinta edición del Festival Internacional de Globos Aerostáticos "Mitad del Mundo"» en Quito, Ecuador, el viernes 21 de agosto de 2026.(AP Foto/Dolores Ochoa) AP

En la capital de Perú, Lima, los arqueólogos desentierran los restos de un hospital del siglo XVI.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 21 y el 27 de agosto de 2026.

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Las imágenes fueron seleccionadas por el fotoperiodista de The Associated Press Matías Delacroix en la Ciudad de Panamá.

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Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images blog de AP Images: http://apimagesblog.com FUENTE: AP