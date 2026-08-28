Globos aerostáticos surcan el cielo en Ecuador y otras fotos de la semana en Latinoamérica y Caribe

En la capital de Perú, Lima, los arqueólogos desentierran los restos de un hospital del siglo XVI.
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Globos aerostáticos surcan el cielo durante el festival “Mitad del Mundo” en Ecuador.
En la capital de Perú, Lima, los arqueólogos desentierran los restos de un hospital del siglo XVI.
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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 21 y el 27 de agosto de 2026.
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Las imágenes fueron seleccionadas por el fotoperiodista de The Associated Press Matías Delacroix en la Ciudad de Panamá.
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FUENTE: AP
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