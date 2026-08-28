americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Globos aerostáticos surcan el cielo en Ecuador y otras fotos de la semana en Latinoamérica y Caribe

Globos aerostáticos surcan el cielo durante el festival “Mitad del Mundo” en Ecuador.

Las sombras de varias personas se proyectan sobre un globo aerostático durante la quinta edición del Festival Internacional de Globos Aerostáticos Mitad del Mundo» en Quito, Ecuador, el viernes 21 de agosto de 2026.(AP Foto/Dolores Ochoa)
Las sombras de varias personas se proyectan sobre un globo aerostático durante la quinta edición del Festival Internacional de Globos Aerostáticos "Mitad del Mundo"» en Quito, Ecuador, el viernes 21 de agosto de 2026.(AP Foto/Dolores Ochoa) AP

En la capital de Perú, Lima, los arqueólogos desentierran los restos de un hospital del siglo XVI.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 21 y el 27 de agosto de 2026.

___

Las imágenes fueron seleccionadas por el fotoperiodista de The Associated Press Matías Delacroix en la Ciudad de Panamá.

___

Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona con una bolsa de compras en Filadelfia el 10 de diciembre del 2025. (AP foto/Matt Rourke)

Inflación en EEUU sigue alta en medio de guerra y aranceles de Trump

ARCHIVO – El exdirector del FBI James Comey habla en una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado en el Capitolio, en Washington, el 8 de junio de 2017. (AP Foto/Andrew Harnik, Archivo)

La publicación “86 47” de Comey fue una amenaza contra Trump, dice el Departamento de Justicia

En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias se ve fuego en un lugar alcanzado por un bombardeo ruso en Pechenihy, región de Járkiv, Ucrania, el martes 18 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias via AP)

Ucrania lanza una ofensiva de drones contra Moscú; misiles rusos matan a 10 en un pueblo ucraniano

Destacados del día

Actor cubano Luis Alberto García denuncia fuerte despliegue militar con armas largas frente a sus hijas en La Habana

Actor cubano Luis Alberto García denuncia fuerte despliegue militar con armas largas frente a sus hijas en La Habana

Apagón masivo deja sin electricidad a cuatro provincias del oriente de Cuba tras nueva falla en la red

Apagón masivo deja sin electricidad a cuatro provincias del oriente de Cuba tras nueva falla en la red

DE INSTAGRAM A LA CÁRCEL: cubana de MIAMI acusada de vender $1,7 millones en mercancía de lujo falsa

DE INSTAGRAM A LA CÁRCEL: cubana de MIAMI acusada de vender $1,7 millones en mercancía de lujo falsa

Díaz-Canel usa el inicio del curso escolar para negar un colapso en Cuba en medio de una crisis educativa

Díaz-Canel usa el inicio del curso escolar para negar un colapso en Cuba en medio de una crisis educativa

EEUU mueve miles de militares en Puerto Rico mientras crece la tensión con Cuba: Hay aviones todos los días

EEUU mueve miles de militares en Puerto Rico mientras crece la tensión con Cuba: "Hay aviones todos los días"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter