Gladbach despide al técnico Eugen Polanski tras iniciar con 3 derrotas en la Bundesliga

Compartir en:









El entrenador del Mönchengladbach Eugen Polanski antes del encuentro de la Copa de Alemania ante el Schott Mainz, de la quinta división, el domingo 23 de agosto del 2026. (Florian Wiegand/dpa via AP) AP

La derrota 5-0 de Gladbach el sábado ante el Freiburg fue el último partido de Polanski al mando, y a su asistente Tobias Trulsen también se le indicó que debía marcharse.

“Pese a una buena pretemporada y señales positivas, el equipo no logró los resultados deseados en la Bundesliga”, manifestó el director deportivo Rouven Schröder. “Las actuaciones recientes llevaron a la decisión de relevar a Eugen de sus funciones con efecto inmediato. Eugen es un verdadero ‘Borusse’ de pies a cabeza”.

La derrota del sábado se produjo después de que cayeron por 4-3 en casa ante el recién ascendido Elversberg y de un 3-0 en contra en el debut de visita ante el Leipzig. La única victoria de Gladbach esta temporada fue una goleada 5-0 al Schott Mainz, equipo de quinta división, en la Copa de Alemania.

A Polanski, exentrenador del equipo Sub-23, le duele “muchísimo que las cosas hayan salido así”. “Después de asegurar con éxito nuestra permanencia en la máxima categoría (la temporada pasada), hicimos varios cambios para esta temporada. Teníamos grandes ambiciones, pero no logramos llevarlas a la práctica”, expresó.

Polanski asumió las riendas del equipo en circunstancias similares la temporada pasada tras el despido de Gerardo Seoane, cuyo conjunto tenía un punto después de tres partidos. Finalmente condujo al equipo al 12º puesto, después de que su condición de interino se convirtiera en permanente en noviembre.

Gladbach informó el domingo que el asistente de Polanski, Jan-Moritz Lichte, asumiría como entrenador principal de manera interina. Lichte tiene experiencia como técnico del club de la Bundesliga Mainz, donde Schröder también trabajó anteriormente.

Polanski es el primer entrenador principal en perder su puesto en la Bundesliga esta temporada. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP