Ginn pierde juego sin hits en la 9na y Neto da triunfo 2-1 a Angelinos sobre Atléticos

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Zach Neto (9), de los Angelinos de Los Ángeles, reacciona después de conectar el jonrón decisivo para dejar tendidos a los Atléticos en el juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 18 de mayo de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang) AP

Neto conectó un sinker 2-0 y envió la pelota a 413 pies hacia el jardín central, sorprendiendo a Ginn y a los A’s, además de cortar una racha de seis derrotas consecutivas de los Angelinos. Fue su tercera victoria dejando en el terreno esta temporada.

Ginn (2-2) ponchó a 10 y otorgó una base por bolas en 105 lanzamientos. También golpeó a Neto con un lanzamiento en la sexta.

El derecho estuvo perfecto durante cuatro entradas y un tercio y se quedó a tres outs del primer juego sin hits en las Grandes Ligas desde que Shota Imanaga se combinó con dos relevistas de los Cachorros de Chicago para una victoria 12-0 sobre Pittsburgh el 4 de septiembre de 2024.

Lawrence Butler conectó un sencillo impulsor como bateador emergente en la parte alta de la novena que remolcó a Zack Gelof para la primera carrera del juego, pero los Angelinos reaccionaron para ganar pese a ser superados en imparables 7-2.

El dominicano Walbert Ureña lanzó seis entradas sin permitir carreras por los Angelinos, al admitir cuatro hits y ponchar a cuatro.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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