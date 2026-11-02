Gilgeous-Alexander anota triple decisivo y 43 puntos en triunfo del Thunder 117-112 ante Cavs

CLEVELAND (AP) — Shai Gilgeous-Alexander anotó un máximo de la temporada de 43 puntos y encestó un triple para tomar la delantera con 32,6 segundos por jugar, y el Thunder de Oklahoma City derrotó el lunes por 117-112 a los Cavaliers de Cleveland en el primero de una serie de dos partidos.