Gilgeous-Alexander anota 30 puntos y cierra fuerte en triunfo del Thunder 111-100 ante Knicks

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Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, dispara sobre Josh Hart, izquierda, de los Knicks de Nueva York, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 29 de marzo de 2026, en Oklahoma City. (AP Foto/Nate Billings) AP

Gilgeous-Alexander acertó cinco de 15 tiros de campo en los primeros tres periodos, pero encestó sus tres lanzamientos en el cuarto. En total, convirtió 13 de 16 tiros libres para ayudarle a ampliar su récord de la NBA de partidos consecutivos con al menos 20 puntos a 135.

Jalen Williams anotó 22 unidades para el Thunder, con siete de 11 en tiros de campo y con pleno en la línea de personal al encestar sus siete tiros libres. All-Star el año pasado, parece estar recuperando su mejor nivel. Se perdió los primeros 19 partidos de la temporada por una lesión en la muñeca y, más adelante, se ausentó 26 por una distensión en el isquiotibial derecho.

Chet Holmgren sumó 16 tantos y nueve rebotes para el Thunder, que ganó por 14ta. vez en 15 partidos. Oklahoma City (59-16) aventaja a San Antonio (56-18) por 2 1/2 juegos en la carrera por el mejor récord de la NBA, con ocho por disputar.

Los Knicks ocupan el tercer lugar en la clasificación de la Conferencia Este, a 2 1/2 juegos de los Celtics de Boston por el segundo puesto, con ocho partidos por jugar. Pero el Thunder los superó 31-13 desde la línea de tiros libres.

Jalen Brunson anotó 32 puntos para los Knicks con 13 de 22 en tiros de campo. Karl-Anthony Towns añadió 15 unidades y 18 rebotes para los Knicks, que sufrieron su segunda derrota consecutiva tras una racha de siete victorias.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP