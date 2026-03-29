americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gilgeous-Alexander anota 30 puntos y cierra fuerte en triunfo del Thunder 111-100 ante Knicks

OKLAHOMA CITY (AP) — Shai Gilgeous-Alexander anotó 30 puntos, incluidos 10 en el cuarto periodo, y el Thunder de Oklahoma City derrotó 111-100 a los Knicks de Nueva York la noche del domingo.

Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, dispara sobre Josh Hart, izquierda, de los Knicks de Nueva York, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 29 de marzo de 2026, en Oklahoma City. (AP Foto/Nate Billings)
Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, dispara sobre Josh Hart, izquierda, de los Knicks de Nueva York, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 29 de marzo de 2026, en Oklahoma City. (AP Foto/Nate Billings) AP

Gilgeous-Alexander acertó cinco de 15 tiros de campo en los primeros tres periodos, pero encestó sus tres lanzamientos en el cuarto. En total, convirtió 13 de 16 tiros libres para ayudarle a ampliar su récord de la NBA de partidos consecutivos con al menos 20 puntos a 135.

Jalen Williams anotó 22 unidades para el Thunder, con siete de 11 en tiros de campo y con pleno en la línea de personal al encestar sus siete tiros libres. All-Star el año pasado, parece estar recuperando su mejor nivel. Se perdió los primeros 19 partidos de la temporada por una lesión en la muñeca y, más adelante, se ausentó 26 por una distensión en el isquiotibial derecho.

Chet Holmgren sumó 16 tantos y nueve rebotes para el Thunder, que ganó por 14ta. vez en 15 partidos. Oklahoma City (59-16) aventaja a San Antonio (56-18) por 2 1/2 juegos en la carrera por el mejor récord de la NBA, con ocho por disputar.

Los Knicks ocupan el tercer lugar en la clasificación de la Conferencia Este, a 2 1/2 juegos de los Celtics de Boston por el segundo puesto, con ocho partidos por jugar. Pero el Thunder los superó 31-13 desde la línea de tiros libres.

Jalen Brunson anotó 32 puntos para los Knicks con 13 de 22 en tiros de campo. Karl-Anthony Towns añadió 15 unidades y 18 rebotes para los Knicks, que sufrieron su segunda derrota consecutiva tras una racha de siete victorias.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Pasajeros esperan en largas colas de controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el 27 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Destacados del día

Trump dice que Cuba va a fracasar pronto y que EE.UU. estará listo para intervenir y ayudar

Trump dice que Cuba "va a fracasar pronto" y que EE.UU. estará listo para intervenir y ayudar

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One el domingo 29 de marzo de 2026, en ruta desde West Palm Beach, Florida, a la Base Conjunta Andrews, Maryland. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump dice que "no tiene problema" con que petrolero ruso lleve ayuda a Cuba pese al bloqueo

EEUU permite entrada de petrolero ruso a Cuba con 700 mil barriles en giro inesperado de Trump

EEUU permite entrada de petrolero ruso a Cuba con 700 mil barriles en giro inesperado de Trump

Petrolero ruso sancionado con 730,000 barriles desafía a EE.UU. y llega a Cuba en plena crisis

Petrolero ruso sancionado con 730,000 barriles desafía a EE.UU. y llega a Cuba en plena crisis

Fiscalía investiga asesinato de menor en La Habana: imputado en prisión y crece alarma por violencia

Fiscalía investiga asesinato de menor en La Habana: imputado en prisión y crece alarma por violencia

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter