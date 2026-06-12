Gilberto Mora, el niño del Mundial que ilusiona a México

Gilberto Mora, de México, controla el balón durante el partido inaugural de la Copa del Mundo ante Sudáfrica, el jueves 11 de junio de 2026 (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

Jugador más joven de este Mundial, el centrocampista dejó su huella en la historia del torneo al convertirse en el sexto con menor edad en pisar una cancha mundialista, Está detrás sólo de nombres como el de la leyenda brasileña Pelé, quien debutó en la competencia en 1958, cinco días más chico que Mora.

El escaparate fue, nada más y nada menos, que el partido inaugural de la Copa del Mundo, que México acoge como coanfitrión junto a Canadá y Estados Unidos y donde el Tri selló una importante victoria.

“Una vez tuve un sueño, poder jugar con mi selección en un mundial”, escribió “Gil” Mora en una publicación de Instagram al conocer su convocatoria el pasado 31 de mayo.

A los 65 minutos del primero de los 10​4 encuentros del torneo, el sueño se hizo realidad.

Rostro conocido del fútbol nacional, hizo que el público presintiera su ingreso mientras calentaba. Cuando el cuar​to árbitro levantó el tablero electrónico con el número 19, un saturado estadio Azteca coreó: “Mora, Mora, Mora”​. Una masiva señal de afecto, y un incentivo.

Con su entrada, el niño del Mundial —gigante en el terreno de juego pese a la poca edad-- se convirtió también en el jugador más joven en representar a México en la máxima instancia del fútbol.

Hijo del exfutbolista Gilberto Mora Olayo y nacido en la sureña ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Gil se formó en las canteras del Tijuana, en el otro extremo del país. Con el club de la ciudad fronteriza con Estados Unidos, debutó en la primera división de la liga mexicana con tan solo 15 años.

Desde entonces, su ascenso fue meteórico: acaparó las portadas deportivas nacionales, sobresalió en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 y pasó a formar parte de las frecuentes conversaciones futboleras de hinchas en el país donde el fútbol es pasión nacional.

En el Tri, empezó a sumar más y más minutos desde la Copa Oro 2025, cuando el seleccionador Javier Aguirre le puso a prueba en los cuartos de final ante Arabia Saudí.

“Me han tocado varios debuts, entre ellos el de Chicharito Hernández, Carlos Vela y Rafael Márquez. Gil está preparándose; creo que, para ser su primera vez en un escenario como este, no desentonó”, alabó el ”Vasco” Aguirre tras el debut en el Mundial en casa, donde México triunfó 2-0 ante Sudáfrica.

Si en los años 1980 México bautizaba a Hugo Sánchez como el Niño de Oro, después madurado y consagrado como el mejor en la historia del fútbol del país, cuarenta años después una nación entera vuelve a soñar con un genio del balón.

El propio Sánchez ensalzó las calidades futbolísticas de Mora al asegurar que “tiene un desparpajo tremendo, la calidad, la técnica y ya está visualizando qué es lo que tiene que hacer”.

Gil Mora entr​a así en el selecto grupo de futbolistas que han vestido la camiseta absoluta aún juveniles, y algunos consideran que ​tiene todo para seguir los pasos de futbolistas de la talla de Pelé con Brasil​ o Lionel Messi con Argentina​, quien también hizo su debut en la absoluta adolescente, con 18 años.

En la Ciudad de México, ya sea en las calles, en los fan zones o en la tribuna, los mexicanos parecen haberlo adoptado como su nuevo hijo colectivo.

“Es u​n niño, todavía muy chico, pero ya ha demostrado el enorme talento que tiene”, dijo​ el administrador Pedro Guzmán​ desde las gradas del estadio Azteca. “Claramente se espera mucho de él y, también por eso, es importante cuidarlo”.

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FUENTE: AP