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Gilbert domina con 4 entradas sin hit y Seattle cierra la temporada con triunfo 7-3

SEATTLE (AP) — Logan Gilbert ponchó a ocho en cuatro entradas sin hit y cinco lanzadores de Seattle se combinaron para 12 ponches, mientras los Marineros vencieron a los Angelinos de Los Ángeles 7-3 en el cierre de la temporada regular para ambos equipos.

Los jugadores de los Marineros de Seattle, entre ellos el abridor Logan Gilbert, saludan al narrador de radio Rick Rizzs previo al último juego de su carrera ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson)
Los jugadores de los Marineros de Seattle, entre ellos el abridor Logan Gilbert, saludan al narrador de radio Rick Rizzs previo al último juego de su carrera ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Gilbert retiró a los primeros 12 bateadores que enfrentó y, después de otorgar base por bolas al venezolano Moisés Ballesteros al inicio de la quinta entrada, fue relevado y se marchó con una ovación de pie de los aficionados de los Marineros.

Seattle tomó ventaja de 1-0 en la segunda entrada cuando Weston Wilson impulsó a Cole Young con un rodado a la tercera base.

Los Marineros anotaron dos carreras más en la tercera con el sencillo productor de Cal Raleigh ante el abridor de los Angelinos, Yusei Kikuchi, y Dominic Canzone anotó con un rodado de out de Josh Naylor para poner la pizarra 3-0.

Kikuchi (1-7) permitió tres carreras con seis hits en cinco entradas, con una base por bolas y siete ponches.

El dominicano José Siri conectó un jonrón de dos carreras para los Angelinos en la octava, y el venezolano Leo Rivas anotó para los Marineros en la parte baja con un lanzamiento descontrolado.

Cooper Criswell lanzó la novena por los Mariners. Eduard Bazardo (4-4) se llevó la victoria. ___

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