americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gigantes vencen 8-2 a los Rockies para abrir una serie de 4 juegos

SAN FRANCISCO (AP) — Casey Schmitt, Bryce Eldridge y el dominicano Willy Adames conectaron jonrones para respaldar al novato Carson Whisenhunt, y los Gigantes de San Francisco vencieron la noche del jueves por 8-2 a los Rockies de Colorado para iniciar una serie de cuatro juegos.

El jardinero izquierdo de los Gigantes de San Francisco, Victor Bericoto, se zambulle para atrapar un elevado bateado por Cole Carrigg, de los Rockies de Colorado, durante la primera entrada de un partido de béisbol, el jueves 9 de julio de 2026, en San Francisco. (Foto AP/Jeff Chiu)
El jardinero izquierdo de los Gigantes de San Francisco, Victor Bericoto, se zambulle para atrapar un elevado bateado por Cole Carrigg, de los Rockies de Colorado, durante la primera entrada de un partido de béisbol, el jueves 9 de julio de 2026, en San Francisco. (Foto AP/Jeff Chiu) AP

Whisenhunt (2-0) permitió dos carreras con tres hits en 5 2/3 entradas en su segunda apertura de esta temporada y la séptima de su carrera. Ponchó a cuatro y dio cuatro bases por bolas, al lanzar 57 de 87 pitcheos en zona de strike.

JT Brubacker retiró a los cuatro bateadores que enfrentó antes de que Erik Miller ponchara a dos en una octava entrada sin carreras. Caleb Kilian abanicó a dos en la novena para cerrar el juego.

Schmitt conectó su 18º jonrón —un batazo con dos outs ante Ryan Feltner (3-3)— para poner el 1-0 en la primera entrada. Luego pegó un doble impulsor después de un sencillo del venezolano Luis Arraez con dos outs y las bases vacías para encender una octava entrada de cuatro carreras contra el relevista TJ Shook. El dominicano Rafael Devers añadió un doble impulsor por regla de terreno antes del 15º jonrón de Adames para rematar el ataque.

Hunter Goodman abrió la cuarta con un sencillo y anotó con el séptimo jonrón del boricua Willi Castro —un batazo con dos outs— para poner arriba a los Rockies 2-1.

Feltner trabajó 4 1/3 entradas y permitió cuatro carreras con seis hits y cuatro bases por bolas. Shook cedió cuatro carreras con seis hits en dos entradas.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

Destacados del día

🚨NO ME IMPORTA SI ERES ALCALDE: tenso intercambio entre alcalde de Hialeah y policía de Miami

🚨NO ME IMPORTA SI ERES ALCALDE: tenso intercambio entre alcalde de Hialeah y policía de Miami

El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Cubano de MIAMI entre los más buscados del FBI en Florida por violar libertad provisional en caso de menor

Cubano de MIAMI entre los más buscados del FBI en Florida por violar libertad provisional en caso de menor

GOLPE AL RÉGIMEN: la histórica cerveza cubana crystal renace en MIAMI

GOLPE AL RÉGIMEN: la histórica cerveza cubana crystal renace en MIAMI

VIDEO: Cubanos acusan de estafa a agencia de viajes en Miami tras perder miles de dólares en visas y boletos

VIDEO: Cubanos acusan de estafa a agencia de viajes en Miami tras perder miles de dólares en visas y boletos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter