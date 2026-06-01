Gigantes suben a Wilkin Ramos luego de colocar a Joel Peguero en lista de lesionados de 60 días

Wilkin Ramos, de los Gigantes de San Francisco, trabaja en la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cerveceros de Milwaukee, el lunes 1 de junio de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Aaron Gash) AP

Los Gigantes anunciaron que seleccionaron al lanzador derecho dominicano Wilkin Ramos y al infielder Buddy Kennedy desde Triple-A Sacramento, y designaron al receptor Logan Porter para asignación. San Francisco ya había enviado al receptor venezolano Jesús Rodríguez a Sacramento el domingo.

Peguero, de 29 años, tiene marca de 0-0 con efectividad de 2,38 en 11 apariciones.

Salió de la victoria de los Gigantes por 19-6 sobre los Rockies de Colorado el domingo después de lastimarse la pierna al intentar realizar una jugada en el sencillo dentro del cuadro de Tyler Freeman en la octava. Peguero también lidió con una distensión en el isquiotibial en la primavera, lo que retrasó el inicio de su temporada 2026.

“Creo que esto es algo que tenemos que superar, o que él tiene que superar. Mientras la parte inferior de su cuerpo esté bien, todo el mundo sabe de lo que es capaz con su brazo, o con la parte superior del cuerpo”, comentó el mánager de San Francisco, Tony Vitello, antes de la derrota de los Gigantes por 16-2 ante los Cerveceros de Milwaukee el lunes.

Ramos está en las Grandes Ligas por primera vez después de registrar marca de 3-1 con efectividad de 2,33 en 17 apariciones como relevista con Sacramento.

“Es una gran sensación, una sensación única”, expresó Ramos a través de un intérprete.

Ramos debutó en las Grandes Ligas el lunes y permitió dos carreras en dos entradas.

El derecho de 25 años mostró mejor control este año al ponchar a 27 y otorgar siete bases por bolas en 27 entradas con Sacramento. En su carrera en ligas menores, Ramos ha dado 172 bases por bolas en 343 entradas.

“Creo que su presencia ha crecido a medida que ha crecido la experiencia. Sabe cómo se ve este nivel. Sabe que puede retirar a cualquier tipo de bateador. Para mí, se ve una presencia realmente dominante y también un mejor comando de la pelota. El repertorio y el atletismo siempre han estado más o menos ahí”, manifestó Vitello.

Kennedy, de 27 años, batea para .321 con porcentaje de embasarse de .424, slugging de .543, ocho jonrones, 33 carreras impulsadas y cinco robos en 48 juegos con Sacramento. La temporada pasada se fue de 29-2 en el plato mientras disputaba un total combinado de 13 juegos en las Grandes Ligas con Filadelfia, Toronto y los Dodgers de Los Ángeles.

Ingresó al juego del lunes en la tercera base en la séptima entrada y luego lanzó la octava, mientras los Gigantes intentaban evitar exigir demasiado a su bullpen en una derrota abultada.

Porter, de 30 años, participó en un juego con San Francisco esta temporada y además batea para .241 con porcentaje de embasarse de .292, un jonrón y 10 carreras impulsadas en 17 juegos con Sacramento.

Rodríguez, de 24 años, bateó para .231 con porcentaje de embasarse de .302, dos jonrones, siete carreras impulsadas y un robo en 14 juegos con San Francisco.

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FUENTE: AP