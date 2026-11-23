El tight end George Kittle (85) de los 49ers de San Francisco celebra tras atrapar un pase de touchdown contra los Vikings de Minnesota, el domingo 22 de noviembre de 2026. (AP Foto/Fernando Llano) AP

Nueva York logró su victoria más impresionante de la temporada al vencer 23-18 a los Jaguars de Jacksonville. Ante una ofensiva que había anotado más de 30 puntos en cuatro partidos consecutivos, la defensa de los Giants dio un paso al frente. Abdul Carter consiguió dos capturas, interceptaron dos veces a Trevor Lawrence y Jacksonville no llegó a la zona de anotación hasta el cuarto cuarto.

“Estoy realmente, realmente, realmente orgulloso de esta victoria. Esta es la primera victoria de fútbol americano de verdad. Esta es una victoria de la que puedes aprender y a partir de la cual puedes crecer", afirmó el entrenador de los Giants. “Hay muchas cosas en las que tenemos que ser mejores. Muchas cosas que tenemos que mejorar, pero estoy orgulloso de nuestros muchachos. Me encanta la manera en que encontraron la forma de ganar el partido”.

"Aquí es donde empieza la temporada. Hablamos de eso. Empieza ahora. Ahora es cuando encuentras la manera de ganar esos partidos y por lo general los ganas en el cuarto cuarto. Nuestra defensa fue simplemente increíble”. añadió.

El duelo entre los Giants (6-3-1), líderes del Este de la NFC, y los Jaguars (7-3), punteros del Sur de la AFC, fue uno de apenas dos partidos de la Semana 11 en los que ambos equipos llegaban con marca ganadora.

El otro fue el juego estelar entre los Vikings y los 49ers en Ciudad de México. Ese ni siquiera estuvo parejo.

Brock Purdy y los 49ers dominaron 35-10 a Minnesota. Purdy estuvo sobresaliente en su primera victoria contra el coordinador defensivo de los Vikings, Brian Flores, en tres intentos. Ejecutó a la perfección el plan de juego del entrenador Kyle Shanahan al completar 21 de 26 pases para 255 yardas, con tres envíos de touchdown y sin pérdidas de balón. San Francisco se convirtió en el primer equipo en anotar más de 23 puntos contra los Vikings esta temporada.

“Todos estaban concentrados, Kyle tuvo un gran plan de juego y un fútbol complementario. La defensa fue y recuperó el balón para nosotros y lo hicimos realidad”, dijo Purdy.

Los 49ers (9-1) lideran la NFC en la carrera por el puesto número 1 y la ventaja de jugar en casa durante toda la postemporada. Pero tienen un calendario complicado por delante, que comienza con un partido en casa contra Seattle (6-4) la próxima semana.

Los Vikings (7-3) han perdido tres de cuatro después de empezar 6-0. Kirk Cousins lanzó una intercepción retornada para touchdown (pick-6) decisiva en su segunda titularidad desde que se unió a Minnesota en la fecha límite de traspasos. Se medirá a uno de sus exequipos cuando los Vikings reciban a Atlanta (3-7) la próxima semana.

Cumplir con lo esperado

Los cuatro equipos favoritos por doble dígito hicieron su trabajo y evitaron tropiezos.

Josh Allen lanzó para 304 yardas y un touchdown, y la defensa de Buffalo llegó a más de 15 cuartos sin permitir un touchdown en una victoria 26-9 sobre Miami. Los Bills tienen marca de 9-1 por apenas quinta vez en la historia de la franquicia, y la primera desde un inicio de 10-1 en 1991.

Patrick Mahomes sumó 324 yardas por pase y tres touchdowns en la paliza 34-7 que Kansas City le propinó a Arizona. Los Chiefs (8-2) se aseguraron de no distraerse pensando en el duelo estelar en Buffalo la noche de Acción de Gracias.

Allen y los Bills tienen marca de 5-1 contra Mahomes y los Chiefs en temporada regular, pero 0-4 en los playoffs. El ganador obtiene ventaja en la pelea por el puesto número 1 de la AFC.

Una derrota podría sacar a los Chiefs del primer lugar en el Oeste de la AFC.

El novato Jonah Coleman corrió para 111 yardas y tres touchdowns, y lideró a Denver a una victoria 38-24 sobre Fernando Mendoza y Las Vegas. Los Broncos (8-2) ganaron su sexto partido consecutivo para mantenerse al ritmo de los Chiefs. Visitarán a Pittsburgh (6-4) en el Viernes Negro.

Jeffery Simmons logró tres de las seis capturas de Chicago y los Bears vencieron 21-13 a Nueva Orleans. Fue la segunda victoria consecutiva poco convincente para Chicago (8-2). Caleb Williams se recuperó de un partido con cuatro intercepciones con una actuación eficiente: 15 de 23, 181 yardas, dos touchdowns, una intercepción. Aun así, el desempeño ofensivo general no estuvo a la altura del estándar de los Bears.

Tendrán que ser mucho mejores el jueves cuando enfrenten a Detroit (8-2) en una batalla por el primer lugar del Norte de la NFC.

Los Lions no tuvieron problemas contra Tampa Bay en una victoria 31-21. Jared Goff lanzó dos pases de touchdown y Jahmyr Gibbs corrió para dos anotaciones.

Sorpresa del día

La mayor sorpresa fue la victoria de Filadelfia por 19-16 sobre los Steelers. Los Eagles habían perdido siete seguidos, pero la defensa le causó problemas a Aaron Rodgers durante todo el partido, capturándolo cinco veces.

Pittsburgh ha perdido dos seguidos y cayó a 2-4 como visitante. Los Steelers están 4-0 en casa y mantienen una ventaja de un partido sobre Nueva Inglaterra por el último puesto de comodín.

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FUENTE: AP