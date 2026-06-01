Giants suman a los receptores Odell Beckham Jr., JuJu Smith-Schuster y a Braxton Berrios

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ARCHIVO - Odell Beckham, wide receiver de los Giants de Nueva York, calienta previo al partido de la NFL en contra de los Bears de Chicago, el 2 de diciembre de 2018, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Bill Kostroun, Archivo) AP

El receptor de 33 años firmó con los Giants el lunes, después de visitarlos y entrenar con ellos en abril.

Los Giants también firmaron a los receptores JuJu Smith-Schuster y Braxton Berrios, según una persona con conocimiento de los movimientos. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque esos acuerdos no habían sido anunciados.

Beckham se incorporó después de que el receptor abierto Gunner Olszewski se rompiera el tendón de Aquiles derecho en una práctica de entrenamiento de temporada baja la semana pasada. También hay incertidumbre en la posición, con Malik Nabers recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL, por sus siglas en inglés) en la rodilla derecha y sin garantía de que esté listo para jugar para la Semana 1 en septiembre.

Seleccionado en el puesto 12 del draft por los Giants en 2014, Beckham pasó sus primeras cinco temporadas profesionales con ellos antes de ser traspasado a los Browns de Cleveland en 2019. La principal selección del draft que recibió Nueva York por Beckham se utilizó en el tackle defensivo Dexter Lawrence, quien fue traspasado a los Bengals de Cincinnati a comienzos de esta primavera.

Beckham no jugó en la NFL el año pasado, cuando cumplió una suspensión de seis partidos por no superar una prueba de drogas para mejorar el rendimiento. Disputó nueve partidos con los Dolphins de Miami en 2024, con nueve recepciones para 55 yardas.

Smith-Schuster, de 29 años, tuvo 33 recepciones para 345 yardas y un touchdown la temporada pasada con Kansas City, fue titular en 12 partidos y participó en los 17 encuentros con los Chiefs.

Berrios, de 30 años, es un especialista en devoluciones de patada cuya incorporación es una reacción directa a la lesión de Olszewski. El gerente general Joe Schoen y el nuevo entrenador John Harbaugh han estado sumando receptores desde que se abrió la agencia libre en mayo. Los Giants firmaron a Calvin Austin, Darnell Mooney y Ryan Miller, y volvieron a contratar a Isaiah Hodgins tras perder al receptor de slot Wan’Dale Robinson, quien se fue a Tennessee después de su temporada de 1.000 yardas. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP