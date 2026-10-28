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Giannis Antetokounmpo lidera la primera victoria del Heat, 129-117 sobre los Hawks

ATLANTA (AP) — Giannis Antetokounmpo anotó 24 puntos y capturó 18 rebotes en su primera victoria con el Heat, y lideró a Miami a superar 129-117 a los Hawks de Atlanta el miércoles por la noche.

Giannis Antetokounmpo (7), del Heat de Miami, prepara una bandeja frente a los Hawks de Atlanta frente a Jalen Johnson (1) durante la segunda entrada del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 28 de octubre de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart)
Giannis Antetokounmpo (7), del Heat de Miami, prepara una bandeja frente a los Hawks de Atlanta frente a Jalen Johnson (1) durante la segunda entrada del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 28 de octubre de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart) AP

Bam Adebayo también sumó 24 unidades y tomó nueve rebotes para el Heat, que perdió sus primeros cuatro partidos tras adquirir a Antetokounmpo procedente de Milwaukee en la temporada baja.

Andrew Wiggins anotó 18 tantos y Pelle Larsson aportó 17, ocho asistencias y seis rebotes para el Heat, que lanzó para un 53% de acierto en tiros de campo y totalizó unos enormes 70 puntos en la pintura.

El novato Kingston Flemings y Nickeil Alexander-Walker encestaron 23 tantos cada uno para los Hawks, que han perdido tres seguidos después de abrir la temporada con victorias consecutivas. Jalen Johnson encestó apenas 4 de 12 y terminó con 12 puntos, 11 asistencias y nueve rebotes.

Los Hawks disputaban el primer partido de una serie de dos en casa en noches consecutivas. El inicio de su partido contra Cleveland el jueves se retrasó una hora para que el Juego 6 de las Finales de la WNBA entre Atlanta y Golden State pudiera disputarse en el State Farm Arena durante la tarde.

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FUENTE: AP

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