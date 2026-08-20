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Germinado de alfalfa es vinculado a intoxicaciones alimentarias en EEUU

NUEVA YORK (AP) — Funcionarios de salud de Minnesota advirtieron a los consumidores que no coman ciertas marcas de germinados de alfalfa que han sido vinculadas a un brote que involucra distintas bacterias causantes de enfermedades.

ARCHIVO - Un microbiólogo señala un cultivo aislado de E. coli en una placa de agar en el Departamento de Salud del Estado de Washington, el 3 de noviembre de 2015. (AP Foto/Elaine Thompson/Archivo)
ARCHIVO - Un microbiólogo señala un cultivo aislado de E. coli en una placa de agar en el Departamento de Salud del Estado de Washington, el 3 de noviembre de 2015. (AP Foto/Elaine Thompson/Archivo) AP

Las autoridades informan que 23 personas en Minnesota se han enfermado por E. coli o salmonela, y dos de ellas han sido hospitalizadas.

Tres tuvieron salmonela, y una de ellas también presentó una cepa de la bacteria E. coli llamada STEC O168:H8. Otras siete personas se enfermaron con una versión diferente de E. coli, llamada STEC O103:H25. Trece más tuvieron otra cepa: STEC O26:H11.

Investigadores de Wisconsin han identificado otros 18 casos de enfermedad vinculados a germinados de alfalfa, señalaron funcionarios de Minnesota.

Las enfermedades están siendo relacionadas con germinados de alfalfa producidos por Everything Sprouts, de Minnesota, y vendidos bajo las marcas Calco y Everything Sprouts a restaurantes y tiendas de comestibles, indicaron funcionarios de Minnesota.

Investigadores de Minnesota afirman que están trabajando con funcionarios de salud de Wisconsin y federales para determinar con precisión el origen y el alcance de la contaminación.

Los brotes de intoxicación alimentaria suelen definirse por un solo tipo de germen.

“Es muy raro tener dos bichos”, indicó Bill Marler, un abogado de Seattle que ha trabajado durante décadas en casos de seguridad alimentaria.

Pero no sorprende que el germinado de alfalfa pueda ser el culpable, añadió. Marler explicó que es fácil que las semillas alberguen contaminantes, es difícil limpiarlas y es sencillo que los contaminantes se propaguen cuando se cultivan en agua tibia.

La E. coli productora de toxina Shiga puede causar retortijones estomacales y diarrea con sangre. Las infecciones pueden derivar en síndrome urémico hemolítico, una complicación grave que implica insuficiencia renal aguda y otros problemas severos.

La intoxicación por salmonela puede causar diarrea, fiebre, vómito intenso, deshidratación y retortijones estomacales.

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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