George Lombard Jr. pega jonrón en memorable debut; Yankees blanquean 2-0 a Cardenales

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George Lombard Jr., de los Yankees de Nueva York, recorre las bases luego de conectar un cuadrangular ante los Cardenales de San Luis, el martes 4 de agosto de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II) AP

En la quinta entrada, Lombard pegó un jonrón en su segundo turno al bate, al encontrar un sweeper del abridor Hunter Dobbins (2-2) en cuenta de 0-2 por el centro del plato. La pelota aterrizó en las gradas del jardín izquierdo.

Mientras completaba su primer recorrido de jonrón en las mayores, los padres de Lombard se abrazaron en las gradas.

El batazo de 392 pies conseguido por Lombard les dio a los Yankees una ventaja de 2-0. Fue el primer cuadrangular de un jugador de los Yankees en su debut en las Grandes Ligas desde que el dominicano Jasson Domínguez se voló la barda en la primera entrada contra Justin Verlander en Houston el 1 de septiembre de 2023.

Con 21 años y 63 días, Lombard se convirtió en el sexto jugador más joven de los Yankees desde 1985 en debutar y en el segundo campocorto más joven en ese lapso. Derek Jeter debutó el 29 de mayo de 1995 en Seattle con 20 años y 337 días.

Lombard también ayudó a Ryan Weathers (5-7) a lanzar seis sólidas entradas al iniciar dobles matanzas que cerraron la tercera y la quinta entrada.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP