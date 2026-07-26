Genevieve se convierte en huracán en el Pacífico frente a México, sin amenaza directa a tierra

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Imagen satelital entregada por la agencia oceanográfica estadounidense NOAA que muestra al huracán Fausto (centro) y al huracán Genevieve en la costa suroccidental de México en el océano Pacífico, el 26 de julio del 2026. (NOAA via AP) AP

Genevieve registraba vientos máximos sostenidos de 195 km/h (120 mph), lo que lo convierte en un huracán de categoría 3, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Un huracán mayor es de categoría 3 o superior.

El centro de Genevieve se ubicaba a unos 825 kilómetros (515 millas) al suroeste de Manzanillo, y avanzaba hacia el oeste-noroeste a 26 km/h (16 mph).

No había vigilancias ni avisos costeros en vigor, pero el centro de huracanes indicó el domingo que el oleaje de la tormenta probablemente provocaría corrientes de resaca y estaba afectando partes de la costa suroeste de México. Probablemente, añadió, alcanzaría zonas del sur de la península de Baja California la noche del domingo o el lunes.

La tormenta está prevista a fortalecerse aún más antes de debilitarse hacia mediados de semana.

Más al noroeste en el Pacífico, el huracán Fausto se debilitó a una tormenta de categoría 1 mientras continuaba en una trayectoria en dirección general hacia Hawai.

Fausto probablemente será degradado a tormenta tropical en los próximos días, según meteorólogos, pero advirtieron que aún podría generar oleaje significativo en partes de Hawai.

Fausto registraba vientos máximos sostenidos de 140 km/h (85 mph). Se ubicaba a unos 1.465 kilómetros (unas 910 millas) al este de Hilo y se desplazaba hacia el oeste a 22 km/h (14 mph). __________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP