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Genevieve se convierte en huracán en el Pacífico frente a México, sin amenaza directa a tierra

MIAMI (AP) — Genevieve se ha fortalecido hasta convertirse en un huracán mayor en el océano Pacífico y está prevista a intensificarse al suroeste de México pero en mar adentro, en una trayectoria aproximadamente paralela a la costa.

Imagen satelital entregada por la agencia oceanográfica estadounidense NOAA que muestra al huracán Fausto (centro) y al huracán Genevieve en la costa suroccidental de México en el océano Pacífico, el 26 de julio del 2026. (NOAA via AP)
Imagen satelital entregada por la agencia oceanográfica estadounidense NOAA que muestra al huracán Fausto (centro) y al huracán Genevieve en la costa suroccidental de México en el océano Pacífico, el 26 de julio del 2026. (NOAA via AP) AP

Genevieve registraba vientos máximos sostenidos de 195 km/h (120 mph), lo que lo convierte en un huracán de categoría 3, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Un huracán mayor es de categoría 3 o superior.

El centro de Genevieve se ubicaba a unos 825 kilómetros (515 millas) al suroeste de Manzanillo, y avanzaba hacia el oeste-noroeste a 26 km/h (16 mph).

No había vigilancias ni avisos costeros en vigor, pero el centro de huracanes indicó el domingo que el oleaje de la tormenta probablemente provocaría corrientes de resaca y estaba afectando partes de la costa suroeste de México. Probablemente, añadió, alcanzaría zonas del sur de la península de Baja California la noche del domingo o el lunes.

La tormenta está prevista a fortalecerse aún más antes de debilitarse hacia mediados de semana.

Más al noroeste en el Pacífico, el huracán Fausto se debilitó a una tormenta de categoría 1 mientras continuaba en una trayectoria en dirección general hacia Hawai.

Fausto probablemente será degradado a tormenta tropical en los próximos días, según meteorólogos, pero advirtieron que aún podría generar oleaje significativo en partes de Hawai.

Fausto registraba vientos máximos sostenidos de 140 km/h (85 mph). Se ubicaba a unos 1.465 kilómetros (unas 910 millas) al este de Hilo y se desplazaba hacia el oeste a 22 km/h (14 mph).

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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