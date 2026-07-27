Genevieve se convierte en huracán de categoría 5, pero no se espera que toque tierra

MIAMI (AP) — Los meteorólogos informaron que Genevieve se convirtió en un huracán de categoría 5 a primera hora del lunes, el primero en la región del Pacífico oriental en dos años. Se espera que permanezca mar adentro, en una trayectoria aproximadamente paralela a la costa de México.