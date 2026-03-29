americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gary Woodland gana el Houston Open, su primer título del PGA Tour desde cirugía cerebral

HOUSTON (AP) — Gary Woodland ganó el Houston Open el domingo, un momento emotivo que parecía tan improbable hace 30 meses, cuando se sometió a una cirugía cerebral, e incluso hace dos semanas, cuando habló abiertamente de sus aterradoras luchas con el trastorno de estrés postraumático.

Gary Woodland celebra tras encestar su último putt en el green del hoyo 18 para ganar el torneo de golf Texas Childrens Houston Open, el domingo 29 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/Michael Wyke)
Gary Woodland celebra tras encestar su último putt en el green del hoyo 18 para ganar el torneo de golf Texas Children's Houston Open, el domingo 29 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/Michael Wyke) AP

Woodland se vio mejor que nunca en Memorial Park: llegó a la ronda final con una ventaja de un golpe y la amplió a siete antes de llegar sin sobresaltos a un trofeo que se sintió tan grande como su título del Abierto de Estados Unidos en Pebble Beach en 2019.

Cerró la ronda con 67 golpes, 3 bajo par, para ganar por cinco golpes sobre Nicolai Hojgaard. El público hizo una pausa en los cánticos con su nombre para que Woodland pudiera embocar un putt para par desde 5 pies. Extendió ambos brazos, exhaló y miró al cielo antes de que las lágrimas empezaran a brotar.

“Aquí practicamos un deporte individual, pero hoy no estuve solo. Cualquiera que esté luchando con algo, espero que me vea y no se rinda. Sigan peleando”, señaló Woodland con la voz temblorosa por la emoción.

Desde luego, su fortaleza física no lo abandonó. Alcanzó 196 mph de velocidad en un golpe de salida el domingo, y aún más llamativo fue el control fluido que mostró en cada tiro.

Terminó con 21 bajo par, 259 golpes, para su primera victoria desde el Abierto de Estados Unidos y la quinta de su carrera. Esta llegó con un gran bono: lo hace elegible para el Masters dentro de dos semanas.

Hojgaard cerró con 71 golpes y un premio de consolación. Aseguró su posición dentro del top 50 del mundo —pasó del número 47 al número 36— para ganarse su invitación al Masters.

Hojgaard y el campeón defensor Min Woo Lee (67) optaron por quedarse atrás en su camino hacia el green del 18 para darle a Woodland el escenario para él solo, un gesto que rara vez se ve fuera de los majors.

La victoria lo mueve al número 51 del mundo —su mejor ranking en cinco años— y lo hace elegible para todos los eventos élite restantes del PGA Tour esta temporada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Pasajeros esperan en largas colas de controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el 27 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Destacados del día

EEUU permite entrada de petrolero ruso a Cuba con 700 mil barriles en giro inesperado de Trump

EEUU permite entrada de petrolero ruso a Cuba con 700 mil barriles en giro inesperado de Trump

Petrolero ruso sancionado con 730,000 barriles desafía a EE.UU. y llega a Cuba en plena crisis

Petrolero ruso sancionado con 730,000 barriles desafía a EE.UU. y llega a Cuba en plena crisis

Fiscalía investiga asesinato de menor en La Habana: imputado en prisión y crece alarma por violencia

Fiscalía investiga asesinato de menor en La Habana: imputado en prisión y crece alarma por violencia

ICE arresta en Miami cubana con residencia Permanente tras viaje a Cuba: enfrenta deportación por delito en 2013

ICE arresta en Miami cubana con residencia Permanente tras viaje a Cuba: enfrenta deportación por delito en 2013

Diablos Rojos humillan a Matanzas 36-13 en la Champions League y firman paliza histórica

Diablos Rojos humillan a Matanzas 36-13 en la Champions League y firman paliza histórica

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter