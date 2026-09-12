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Garrett Mitchell y Cerveceros atacan temprano para derrotar 13-9 a Rojos

MILWAUKEE (AP) — Garrett Mitchell bateó de 5-4 con un jonrón y cuatro impulsadas por los Cerveceros de Milwaukee, quienes anotaron todas sus carreras en las primeras cinco entradas y derrotaron el sábado 13-9 a los Rojos de Cincinnati.

Garrett Mitchell, de los Cerveceros de Milwaukee, es empapado por sus compañeros luego del duelo ante los Rojos de Cincinnati, el sábado 12 de septiembre de 2026 (AP Foto/Aaron Gash)
Garrett Mitchell, de los Cerveceros de Milwaukee, es empapado por sus compañeros luego del duelo ante los Rojos de Cincinnati, el sábado 12 de septiembre de 2026 (AP Foto/Aaron Gash) AP

El venezolano William Contreras conectó un jonrón de tres carreras para romper el empate en la cuarta entrada y Brice Turang añadió un cuadrangular de dos anotaciones, una noche después de que los Cerveceros aseguraron un boleto a los playoffs al aplastar a los Rojos por 20-0.

Nunca antes en la historia de la franquicia los Cerveceros habían totalizado tantas carreras en un tramo de dos juegos.

Los Rojos viajaron a Milwaukee después de perder 14-1 ante los Dodgers de Los Ángeles el miércoles, así que han permitido 47 carreras en sus últimos tres juegos. Según Sportradar, la última vez que los Rojos recibieron 47 o más carreras en un tramo de tres juegos fue en septiembre de 1901.

Ningún equipo de las Grandes Ligas ha permitido tantas carreras en un lapso de tres juegos desde julio de 2022, cuando los Medias Rojas de Boston admitieron 55.

El “número mágico” de los Cerveceros para asegurar el título de la División Central de la Liga Nacional bajó a tres.

El venezolano Eugenio Suárez y el dominicano Juan Brito conectaron sendos vuelacercas por Cincinnati.

Turang y Mitchell pegaron jonrones de dos carreras ante Brady Singer (6-14) en la primera entrada para darle a Milwaukee una ventaja de 4-0. Cincinnati reaccionó ante Shane Drohan para empatar 5-5 con el cuadrangular de dos carreras de Brito en la cuarta.

Milwaukee respondió con tres carreras en la cuarta y cinco en la quinta.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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