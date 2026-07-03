americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

García y Lile conectan 2 jonrones cada uno y los Nacionales aplastan 9-5 a los Piratas

WASHINGTON (AP) — Luis García Jr. y Daylen Lile conectaron dos jonrones cada uno, y el dominicano José Tena también se voló la cerca por Washington, en la victoria de los Nacionales la noche del viernes por 9-5 sobre los Piratas de Pittsburgh.

Luis García Jr., de los Nacionales de Washington, es felicitado en la banca tras conectar un jonrón solitario durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Piratas de Pittsburgh, el viernes 3 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/John McDonnell)
Luis García Jr., de los Nacionales de Washington, es felicitado en la banca tras conectar un jonrón solitario durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Piratas de Pittsburgh, el viernes 3 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/John McDonnell) AP

Foster Griffin (9-2) permitió una carrera y cuatro hits en cinco entradas, y redujo su efectividad a 2,87 para los Nacionales. Washington ha ganado cinco de seis.

Bryan Reynolds pegó un jonrón por Pittsburgh. Mitch Keller (6-6) toleró cinco carreras y ocho hits en seis entradas.

La temperatura a la hora del juego era de 100 grados, y la pelota ciertamente estaba viajando. García abrió el marcador en la primera entrada con su 17mo jonrón de la temporada, un batazo solitario al jardín derecho. Una entrada después, Lile conectó un batazo de 417 pies al jardín central para poner el 2-0.

García volvió a conectar en la séptima, con un jonrón de dos carreras ante el relevista Isaac Mattson. El segundo jonrón de Lile fue un batazo de dos carreras en la octava.

Brandon Lowe, Reynolds y el dominicano Esmerlyn Valdez conectaron dobles impulsores consecutivos en la novena por los Pirates, y Nick Gonzales añadió otro uno out después.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Martinelli marca al final del descuento y Brasil vence a Japón 2-1 en el Mundial

Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Destacados del día

SOBRINO NIETO DE CASTRO ACUSA A MARCO RUBIO DE IMPONER 〝dependencia económica forzosa〞

SOBRINO NIETO DE CASTRO ACUSA A MARCO RUBIO DE IMPONER 〝dependencia económica forzosa〞

Air Europa limita equipaje extra a Cuba y deja varados a pasajeros en Madrid y Tenerife rumbo a La Habana

Air Europa limita equipaje extra a Cuba y deja varados a pasajeros en Madrid y Tenerife rumbo a La Habana

Anna Bensi sale llorando tras casi 11 horas retenida en la PNR de Alamar y recibe aplausos

Anna Bensi sale llorando tras casi 11 horas retenida en la PNR de Alamar y recibe aplausos

Candidato republicano al Congreso se registra como agente extranjero de Cuba y colabora con El Cangrejo

Candidato republicano al Congreso se registra como agente extranjero de Cuba y colabora con El Cangrejo

Arrestan al actor venezolano Franklin Virgüez en Doral por presunta exposición indecente en club de campo

Arrestan al actor venezolano Franklin Virgüez en Doral por presunta exposición indecente en club de campo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter