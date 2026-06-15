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García y Crews impulsan 5 carreras en la 5ta entrada y Nacionales vencen 7-3 a Reales

WASHINGTON (AP) — Luis García Jr. conectó un sencillo que puso a su equipo por delante, Dylan Crews añadió un jonrón de tres carreras y los Nacionales de Washington anotaron cinco veces en la quinta entrada para vencer 7-3 a los Reales de Kansas City la noche del lunes.

Washington (38-35) ganó siete de 10 y se colocó tres juegos por encima de .500 por primera vez desde 2019, cuando los Nacionales ganaron la Serie Mundial.

El sencillo de dos carreras de García en la quinta le dio a Washington una ventaja de 4-3. Tres bateadores después, Crews disparó un batazo al jardín izquierdo para su cuarto jonrón de la temporada.

Curtis Mead puso a los Nacionales en la pizarra en la tercera con un sencillo con dos outs que rebotó en el guante del segunda base de los Reales, Nick Loftin, y se internó en el jardín central para una ventaja de 2-0.

Brad Lord (5-0) lanzó tres entradas como relevista y permitió dos carreras con dos imparables, además de ponchar a dos. El abridor de los Nacionales, Andrew Álvarez, cedió una carrera en cuatro entradas y ponchó a cinco.

El dominicano Starling Marte anotó por Kansas City en la cuarta con un sencillo dentro del cuadro de Carter Jensen, y el venezolano Maikel García agregó un sencillo de dos carreras en la quinta que le dio a los Reales una ventaja de 3-2.

Al abridor de Kansas City, Mitch Spence (0-1), se le cargaron seis carreras y siete hits en cuatro entradas y un tercio.

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