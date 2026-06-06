García conecta su 1er grand slam y su 2do jonrón, en paliza de Nacionales, 14-1 ante Diamondbacks

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Luis García Jr., de los Nacionales de Washington, festeja luego de conseguir un jonrón de dos carreras ante los Diamondbacks de ARizona, el viernes 5 de junio de 2026 (AP Foto/Rick Scuteri) AP

James Wood, Daylen Lile y C.J. Abrams también conectaron vuelacercas. Foster Griffin (7-2) permitió apenas dos hits en cinco entradas por Washington.

Los Nacionales, que volvieron a .500 con marca de 32-32, atacaron de inmediato a Merrill Kelly (5-4). Wood recibió una base por bolas para abrir el juego y García siguió con un jonrón hacia el bullpen de los Nacionales, por la línea del jardín derecho.

García rara vez enfrenta a un lanzador zurdo. Se mantuvo en el juego ante el relevista zurdo Philip Abner con las bases llenas en la sexta entrada.

Conectó su séptimo jonrón de la temporada, al jardín central, para poner el encuentro 11-1.

El único daño que Arizona le hizo a Griffin llegó en el tercer acto, cuando el receptor suplente Aramís García conectó un jonrón.

Kelly trabajó cinco entradas, en las que permitió seis hits y siete carreras.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP