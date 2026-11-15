Garbage sella 30 años de historia con México en el Zócalo

Shirley Manson, de la banda Garbage, actúa durante un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, el sábado 14 de noviembre de 2026. (Foto AP/Marco Ugarte) AP

“Somos un grupo de inadaptados, gente que ha sido incomprendida durante toda su carrera; pero, por alguna razón inexplicable, nunca nos han malinterpretado aquí en México”, dijo Manson. “¿Están todos (grosería) locos? Bueno, pues a nosotros nos gusta la gente loca”.

En la primera mitad del concierto, Manson confesó que durante el día estaba tan ansiosa por la presentación que los nervios le habían hecho una mala pasada.

“Literalmente me he pasado la mayor parte del día en el baño, sé que no es algo muy glamuroso y probablemente no debería decirlo en voz alta, pero es la verdad: estaba muy nerviosa por tocar para ustedes esta noche”, señaló.

Pero después fue todo felicidad sobre la tarima y junto con el resto de la banda estadounidense-escocesa de rock y música alternativa, que incluye a Duke Erikson, Steve Marker, Butch Vig y Nicole Fiorentino, dio una gran presentación.

Garbage tuvo como invitada a Paulina Villareal de la banda mexicana The Warning para su éxito “I Think I’m Paranoid”. The Warning acaba de ganar su primer Latin Grammy a mejor canción de rock por su tema “Ego” y Manson notó que son una banda con un futuro muy prometedor.

En el concierto también incluyeron sus clásicas “When I Grow Up”, “Push It” y “Cherry Lips (Go Baby Go)”, así como otros temas para superfans como “Why Do You Love Me” y “The Day That I Met God”.

Un momento especial llegó cuando sorprendieron al público con un cover de “Lovesong” de The Cure.

Ajuste de vestuario y palabras para el público

Manson llevaba puesto un vestido neogótico blanco con una capa y medias de encaje, así como botas industriales y un tocado de rosas hechas con tela. Después de interpretar “Stupid Girl”, paró brevemente el concierto para quitarse una de las botas y ponerse un calcetín verde brillante sobre las medias de encaje.

“Tengo que arreglarlo, porque padezco un TOC leve y, si no lo arreglo, voy a (grosería) perder la cabeza”, dijo Manson. “No verás a Taylor Swift con un calcetín que la estropee, pero, por desgracia para mí, eso es lo que me pasa”

Una vez arreglado su calcetín y estando todavía sentada, Manson habló con el público, entre el cual había personas con banderas palestinas.

“Me hace muy feliz, me alegra que haya personas luchando por aquellos que tienen muy poco en la vida, que necesitan protección y que se enfrentan a un poder que amenaza con destruirlos”, señaló. “Solo quiero que las personas judías presentes en el público esta noche entiendan que todos podemos tener la esperanza de un futuro mejor, un futuro seguro para Palestina”.

Manson pidió a la gente que, sin importar si son mexicanos, blancos, negros, gays o trans, piensen en que otra realidad es posible.

“No escuchen a los políticos que nos dicen que debemos odiarnos unos a otros porque ondeamos banderas distintas, es una verdadera estupidez”, dijo. “Este es un mundo nuevo. Tenemos la oportunidad de escribir nuevas reglas”.

Una relación especial con México

Manson destacó que la banda se ha presentado en México prácticamente desde sus inicios, con su primera fecha en 1996.

“Tocamos en el Teatro Metropólitan. Hace 30 años, cuando éramos tan jóvenes, no podíamos imaginar que recibiríamos este regalo increíble por parte de la ciudad: poder tocar aquí esta noche para todos ustedes”, señaló.

Garbage se suma a artistas como Shakira, Los Fabulosos Cadillacs, Paul McCartney, Fat Boy Slim y Roger Waters, quienes se han presentado en el Zócalo, la principal plaza de México.

El concierto terminó con una interpretación con mariachi de “The World Is Not Enough”, la canción de Garbage para la banda sonora de la película homónima de James Bond de 1999 protagonizada por Pierce Brosnan. Manson estaba muy conmovida al interpretarla con Mariachi Fiesta de Mexico.

“Estoy aquí, contemplando esta plaza extraordinaria; hay tanta historia, tanta espiritualidad, tantas almas que nos precedieron. Sentimos el peso de todo ello y percibimos su extraordinario poder”, dijo Manson. “Sabían que no iba a pasar esta noche sin llorar, ¿verdad? … Lo siento mucho, sigo llorando”, agregó conmovida.

FUENTE: AP