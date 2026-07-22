Ganancias de Tesla caen en el segundo trimestre pese al alza en ingresos

ARCHIVO – Un vehículo Tesla en una instalación de la empresa, el miércoles 15 de abril de 2026, en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo) AP

La empresa, con sede en Austin, Texas, reportó un ingreso neto de 1.110 millones de dólares, o 32 centavos por acción, en el segundo trimestre. Eso se compara con las ganancias de 1.170 millones de dólares, o 33 centavos por acción, en el mismo trimestre del año pasado.

SI se excluyen ciertos cargos, las ganancias fueron de 33 centavos por acción, por debajo de los 40 centavos por acción del mismo trimestre del año anterior. Esa cifra quedó por debajo de los 53 centavos por acción pronosticados por analistas de Wall Street, según FactSet.

Los ingresos aumentaron 26% hasta alcanzar 28.240 millones de dólares, superando el pronóstico de 26.420 millones de dólares de los analistas.

El gasto en investigación y desarrollo se disparó alrededor de 49% frente al año anterior, alcanzando 2.370 millones de dólares, un nivel más alto que el registrado al menos en los últimos cuatro trimestres.

Las acciones de Tesla bajaron 2,7%, llegando a 363,98 dólares en las operaciones posteriores al cierre, poco después de que la empresa divulgó sus resultados más recientes. El título terminó la sesión regular con una caída de 1,3% y acumula un descenso de poco menos de 17% en lo que va del año.

A principios de este mes, Tesla informó que entregó 480.216 autos en el segundo trimestre, un aumento de 25% respecto del mismo periodo del año pasado y su segunda alza trimestral consecutiva. Las ventas también superaron las expectativas de los analistas, según una encuesta de FactSet.

La mejora de las ventas de Tesla este año marca un gran giro frente al año anterior, cuando muchos europeos se negaron a comprar los autos de la compañía debido al respaldo de Musk a candidatos políticos de extrema derecha en elecciones del continente.

La gran mayoría de las entregas de vehículos de la empresa en el último trimestre estuvo compuesta por su SUV crossover Model Y y el sedán Model 3. Tesla lanzó el año pasado versiones más económicas de ambos modelos con la esperanza de impulsar las ventas. También redujo el costo del arrendamiento financiero y de los créditos en Europa.

Las ventas también se vieron favorecidas por un aumento general de la compra de vehículos eléctricos en Europa, debido al alza de los precios de la gasolina y el diésel causada por la guerra con Irán.

Hace apenas unos meses, Tesla informó que las ventas habían caído en 2025 por segundo año consecutivo y que tuvo que ceder su corona como el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo a la empresa china BYD.

Las ventas de vehículos eléctricos de Tesla representaron la mayor parte de los ingresos totales de la compañía, pero la empresa recibió un impulso de su negocio de generación de energía y almacenamiento de baterías, que registró ingresos de 3.140 millones de dólares, un aumento de 13% en comparación con el segundo trimestre del año pasado.

La compañía también se benefició del aumento de suscripciones a su función de asistencia al conductor, disponible en Estados Unidos, llamada Full Self-Driving (Supervised).

Entre las áreas en las que Tesla ha invertido está la expansión de la infraestructura y el software de IA que sustentan sus negocios de robotaxis y robótica, que, según Musk, son el futuro de la empresa.

Tesla señaló que ya ha desplegado su servicio de robotaxi en siete grandes áreas metropolitanas de Estados Unidos, y que espera que la producción de su robot humanoide Optimus comience en los próximos meses.

La empresa también ha invertido en la construcción de nuevas fábricas de baterías y en la infraestructura necesaria para producir su Tesla Semi y el Cybercab.

La compañía indicó que ha comenzado la producción del Cybercab en una fábrica en Texas, y que el Tesla Semi va encaminado a entrar en producción este año en una planta en Nevada.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP