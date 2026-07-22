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Ganancias de Google en el 2do trimestre superan previsiones

Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, registró resultados superiores a lo esperado en el segundo trimestre del año, una señal de que su enorme ola de gasto en inteligencia artificial está dando frutos hasta ahora y de que los ingresos por publicidad se mantienen sólidos.

ARCHIVO – Una mujer camina frente a una pantalla gigante que muestra el logotipo de Google en un evento del Paris Google Lab en el margen de la cumbre AI Action en París, el 9 de febrero de 2025. (AP Foto/Thibault Camus, Archivo)
ARCHIVO – Una mujer camina frente a una pantalla gigante que muestra el logotipo de Google en un evento del Paris Google Lab en el margen de la cumbre AI Action en París, el 9 de febrero de 2025. (AP Foto/Thibault Camus, Archivo) AP

La compañía, con sede en Mountain View, California, informó el miércoles que obtuvo 112.110 millones de dólares, o 9,11 dólares por acción, en el periodo de abril a junio. Esto representa un aumento frente a los 28.200 millones de dólares, o 2,31 dólares por acción, del mismo periodo del año anterior.

Los ingresos crecieron un 24%, hasta alcanzar 119.800 millones de dólares, con respecto a los 96.430 millones de dólares del periodo anterior.

Los analistas, en promedio, esperaban ingresos de 117.060 millones de dólares, según una encuesta de FactSet. Google no divulgó una cifra de ganancias ajustadas comparable con las expectativas de los analistas, que era de 2,88 dólares por acción.

“Nuestras inversiones en IA están redefiniendo lo que es posible en cada parte de nuestro negocio”, afirmó en un comunicado Sundar Pichai, director ejecutivo de la empresa.

Las acciones de Alphabet subieron 2,71 dólares, hasta alcanzar 344,62 dólares, en las operaciones posteriores al cierre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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