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Gage Jump logra su 1ra victoria y Atléticos superan 2-1 a Cachorros

CHICAGO (AP) — Gage Jump lanzó siete entradas con eficacia para acreditarse el martes su primera victoria en las Grandes Ligas, y los Atléticos superaron 2-1 a los Cachorros de Chicago.

Gage Jump, de los Atléticos, realiza un pitcheo en el encuentro del martes 2 de junio de 2026 ante los Cachorros de Chicago (AP Foto/Nam Y. Huh)
Gage Jump, de los Atléticos, realiza un pitcheo en el encuentro del martes 2 de junio de 2026 ante los Cachorros de Chicago (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Nick Kurtz conectó un jonrón por los A’s, que habían perdido siete de nueve compromisos. Zack Gelof también impulsó una carrera.

Jump (1-1) permitió tres hits, ponchó a cinco y dio una base por bolas durante la segunda apertura en su carrera. El zurdo, seleccionado en la segunda ronda del draft amateur de 2024, fue ascendido desde la sucursal de la Triple-A en Las Vegas la semana pasada, cuando Aaron Civale ingresó en la lista de lesionados de 15 días.

Chicago cayó a 5-17 en sus últimos 22 juegos. Desaprovechó una sólida actuación de Jameson Taillon (2-5), quien permitió dos carreras en 6 1/3 entradas después de registrar 0-2 con una efectividad de 9.82 en sus tres aperturas anteriores.

Los Cachorros amenazaron en la novena contra Scott Barlow, al colocar a dos corredores en base sin outs. Pero Alex Bregman se ponchó tirándole y Seiya Suzuki elevó antes de que Hogan Harris retirara a Ian Happ con un elevado al jardín central para su quinto salvamento.

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FUENTE: AP

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