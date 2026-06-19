Gage Jump lanza joya y los Atléticos anotan 5 en el primer inning para vencer 5-0 a Angelinos

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El pitcher de los Atléticos Gage Jump lanza en la sexta entrada ante los Angelinos de Los Ángeles el jueves 18 de junio del 2026. (AP Foto/Nic Coury) AP

Los primeros seis bateadores de los Atléticos conectaron imparables ante Ryan Johnson, quien fue llamado desde Doble-A Rocket City antes del juego, después de que los Angelinos colocaron a su jardinero estrella Mike Trout en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en el tendón de la corva derecho.

Zack Gelof pegó un sencillo para abrir el juego y extendió su racha de hits a 22 partidos, la seguidilla más larga vigente en las Grandes Ligas, y Nick Kurtz conectó un doble. Langeliers disparó un jonrón de tres carreras de 430 pies al jardín central, su 19no de la temporada, y Soderstrom lo siguió con su 13ro.

Jacob Wilson y Jonah Heim conectaron sencillos antes de que Johnson (0-2) consiguiera el primer out del juego con un elevado al jardín central de Carlos Cortes, que avanzó a Wilson a tercera base. Un elevado de sacrificio de Henry Bolte puso el marcador 5-0.

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FUENTE: AP