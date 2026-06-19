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Gage Jump lanza joya y los Atléticos anotan 5 en el primer inning para vencer 5-0 a Angelinos

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Gage Jump permitió un hit en siete brillantes entradas, y Shea Langeliers y Tyler Soderstrom conectaron jonrones consecutivos en un primer inning de cinco carreras que encaminó a los Atléticos a una victoria el jueves por 5-0 sobre los Angelinos de Los Ángeles.

El pitcher de los Atléticos Gage Jump lanza en la sexta entrada ante los Angelinos de Los Ángeles el jueves 18 de junio del 2026. (AP Foto/Nic Coury)
El pitcher de los Atléticos Gage Jump lanza en la sexta entrada ante los Angelinos de Los Ángeles el jueves 18 de junio del 2026. (AP Foto/Nic Coury) AP

Los primeros seis bateadores de los Atléticos conectaron imparables ante Ryan Johnson, quien fue llamado desde Doble-A Rocket City antes del juego, después de que los Angelinos colocaron a su jardinero estrella Mike Trout en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en el tendón de la corva derecho.

Zack Gelof pegó un sencillo para abrir el juego y extendió su racha de hits a 22 partidos, la seguidilla más larga vigente en las Grandes Ligas, y Nick Kurtz conectó un doble. Langeliers disparó un jonrón de tres carreras de 430 pies al jardín central, su 19no de la temporada, y Soderstrom lo siguió con su 13ro.

Jacob Wilson y Jonah Heim conectaron sencillos antes de que Johnson (0-2) consiguiera el primer out del juego con un elevado al jardín central de Carlos Cortes, que avanzó a Wilson a tercera base. Un elevado de sacrificio de Henry Bolte puso el marcador 5-0.

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FUENTE: AP

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