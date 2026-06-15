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Futbolista español Rafa Mir condenado a 8 años y medio por agredir sexualmente a 2 mujeres

MADRID (AP) — Un tribunal español condenó al delantero Rafa Mir a ocho años y medio de prisión por haber agredido sexualmente a dos mujeres junto con otro futbolista.

ARCHIVO - Foto del 30 de mayo del 2023, el jugador Rafa Mir del Sevilla arriba a un entrenamiento en la Arena Puskas en Budapest, Hungría. (AP Foto/Darko Bandic, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 30 de mayo del 2023, el jugador Rafa Mir del Sevilla arriba a un entrenamiento en la Arena Puskas en Budapest, Hungría. (AP Foto/Darko Bandic, Archivo) AP

Un tribunal de primera instancia en la región de Valencia determinó el lunes que Mir y el otro jugador agredieron sexualmente a las dos mujeres en 2024 en la casa de Mir en la ciudad de Valencia, donde en ese momento jugaba para el club de fútbol homónimo.

El tribunal impuso a Mir siete años por agresión sexual y otros 18 meses por causar lesiones físicas.

“El tribunal considera al primero de los penados, Rafael M.V., autor de un delito de agresión sexual, por el que le impone siete años de cárcel, y de un delito de lesiones, para el que fija un año y seis meses de cárcel”, dice la sentencia de la Audiencia de Valencia.

Mir, de 28 años, jugó la temporada pasada en La Liga con el Elche, cedido por el Sevilla. Su contrato con el Elche vence a finales de este mes.

El segundo jugador, identificado como Pablo J. G. en documentos judiciales, es futbolista de una división inferior en España. El tribunal lo condenó a dos años y medio de prisión por agresión sexual y por causar lesiones físicas.

Mir negó haber cometido delito alguno y sostuvo que las dos mujeres consintieron en mantener relaciones sexuales con él.

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