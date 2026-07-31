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Fútbol asiático se une a la oposición al plan de Infantino y FIFA de capital privado para el Mundial

KUALA LUMPUR, Malasia (AP) — El organismo rector del fútbol en Asia se sumó a la oposición al plan de Gianni Infantino para que inversionistas privados compren participaciones en la Copa del Mundo y afirmó el viernes que la FIFA debe revisar con urgencia su estilo de gestión.

La Confederación Asiática de Fútbol indicó que “se solidariza” con el ente europeo, la UEFA, y con el norteamericano, la CONCACAF, que el jueves amenazaron con boicotear las competiciones de la FIFA y rechazaron la oferta de Infantino de 20 millones de dólares para cada federación miembro.

La propuesta de Infantino de crear una filial comercial de 20.000 millones de dólares para los eventos de la FIFA, respaldada por el inversor neoyorquino Joshua Kushner, “no puede lograr de manera realista el amplio consenso y la unidad necesarios para avanzar” y debe reconsiderarse, señaló la AFC en un comunicado.

“En consecuencia, la AFC insta a la FIFA a llevar a cabo una revisión urgente de su marco de gobernanza y de toma de decisiones”, manifestó el ente rector del fútbol asiático, que agrupa a 47 federaciones nacionales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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