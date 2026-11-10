Funeral de Estado en España en honor a los 69 fallecidos en el choque de trenes de alta velocidad

El rey Felipe VI y la reina Letizia de España son recibidos por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, para el funeral en la Catedral de Toledo en memoria de las 69 personas fallecidas en una colisión entre dos trenes de alta velocidad cerca de Urda el 28 de octubre, en Toledo, España, el martes 10 de noviembre de 2026. (Foto AP/Francisco Seco) AP

La ceremonia se realizó en la imponente catedral de Toledo, del siglo XIII, en el centro de España.

La colisión ocurrió el 28 de octubre, cuando un tren de alta velocidad se estrelló contra otro que estaba detenido en la línea Madrid-Sevilla cerca de Urda, a unos 140 kilómetros (87 millas) al sur de la capital española.

Fue la segunda colisión mortal este año en la extensa red ferroviaria de alta velocidad de España, lo que hizo añicos la confianza de los españoles en el sistema de transporte, considerado uno de los mayores logros del país.

Bajo una presión creciente, el ministro de Transportes, Óscar Puente, renunció la semana pasada. A su dimisión le siguió la de Luis Pedro Marco, quien estaba al frente del operador del sistema ferroviario nacional, Adif.

España tendrá elecciones generales el 29 de noviembre, donde el presidente progresista Pedro Sánchez busca la reelección.

Una escultura de Cristo del siglo XVI fue trasladada desde la localidad de Urda a la catedral de Toledo para el servicio funerario.

Los residentes de Urda colocaron 69 velas cerca del altar en honor a las víctimas. El rey Felipe VI y la reina Letizia se sentaron cerca de sus familias.

Sánchez se ha comprometido a realizar una investigación y a introducir mejoras para restablecer la confianza en el sistema de trenes, que el año pasado transportó a 45 millones de viajeros, incluidos millones de turistas.

La semana pasada, la fiscalía independiente de la Unión Europea abrió una investigación sobre un posible fraude en el uso de fondos europeos asignados a mejoras de seguridad y renovaciones en la misma línea ferroviaria de alta velocidad en la que ocurrieron ambos accidentes mortales este año.

También el martes, los viajes en tren en España se vieron alterados debido a una huelga de maquinistas. Se espera que una huelga general el miércoles provoque más interrupciones del transporte público y cierre o ralentice negocios, fábricas y tiendas en toda España.

________

Naishadham informó desde Barcelona.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP