Fundora retiene título superwelter del CMB con nocaut a Thurman en el 6to asalto

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Sebastian Fundora asesta un golpe a Keith Thurman en un combate por el cetro superwelter del Consejo Mundial de Boxeo, el sábado 28 de marzo de 2026, en Las Vegas (AP Foto/John Locher) AP

El réferi Thomas Taylor detuvo la pelea después de que Fundora golpeó repetidamente a Thurman, el excampeón unificado de peso wélter, cuyo rostro ensangrentado mostraba los estragos del combate.

Fundora, (24-1-1, 16 nocauts), utilizó su ventaja en altura y alcance para atacar a Thurman (31-2, 23 nocauts) con una serie de duros izquierdazos y combinaciones. Thurman logró conectar algún golpe ocasional.

Simplemente no hubo suficientes oportunidades para él, ante un contrincante de 1,98 metros de estatura.

Para el quinto asalto, Fundora tenía el control total, lanzando golpe tras golpe. Thurman estaba contra las cuerdas.

Un nocaut parecía cuestión de tiempo, y casi llegó en los segundos finales de ese asalto. No hubo que esperar más al inicio del sexto.

Fundora, un joven de 28 años de Coachella, California, era un favorito significativo al entrar en la pelea, listado en -325 en BetMGM Sportsbook.

Thurman, residente de Clearwater, Florida, evidenció sus 37 años, y quizás después de esta noche, podría tener que tomar grandes decisiones sobre su futuro. Alguna vez dominó la división de peso wélter, su única derrota antes de ésta ocurrió el 20 de julio de 2019, por decisión dividida ante Manny Pacquiao. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP