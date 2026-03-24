Fundación de OpenAI promete otorgan subvenciones por $1.000 millones en un año

ARCHIVO – El logotipo de OpenAI en un teléfono inteligente situado frente a la pantalla de una computadora con resultados de ChatGPT, el 21 de marzo de 2023, en Boston. (AP Foto/Michael Dwyer, Archivo) AP

El compromiso es un importante avance en las actividades filantrópicas de OpenAI y ofrece una idea de cómo la empresa, que comenzó como una organización sin fines de lucro, planea llevar a cabo su misión benéfica de desarrollar la IA para beneficiar a “toda la humanidad”.

“Nuestro objetivo es posibilitar el uso de la IA para encontrar soluciones a los problemas más difíciles de la humanidad, transformar aquello de lo que las personas son capaces y aportar beneficios reales a la vida de la gente, al tiempo que trabajamos arduamente con socios para prepararnos ante nuevos desafíos y ayudar a que la sociedad sea resiliente, a medida que la IA avanza”, manifestó Bret Taylor, presidente de la junta directiva de OpenAI, en un comunicado emitido el martes.

La organización sin fines de lucro indicó que los nuevos fondos respaldarán la investigación en ciencias de la vida y salud, y buscarán mitigar algunos de los impactos de las tecnologías de IA en el empleo, la economía y la salud mental, especialmente la de los niños. Esto se suma a un compromiso de gastar 25.000 millones de dólares para apoyar causas similares que la OpenAI Foundation hizo en octubre, aunque sin proporcionar un plazo.

La OpenAI Foundation también reclutará a un nuevo director ejecutivo para supervisar la concesión de subvenciones, señaló.

OpenAI comenzó como un laboratorio de investigación sin fines de lucro en 2015, pero en los últimos años ha intentado salir de esa estructura mientras desarrollaba sus tecnologías comerciales como ChatGPT y su filial con fines de lucro, que ahora es una de las startups más valoradas del mundo.

En octubre, OpenAI finalizó un acuerdo con los reguladores en el que la junta de la organización filantrópica quedó a cargo de su negocio con fines de lucro, pero facilitó que los inversionistas y la empresa obtuvieran ganancias de sus tecnologías. En el acuerdo también se aclara la participación de propiedad de la organización filantrópica en la empresa, que según declaraciones de OpenAI hechas en ese momento, estaba valorada en 130.000 millones de dólares, lo que la convierte en una de las organizaciones sin fines de lucro con más recursos del país.

Desde la constitución de su negocio con fines de lucro en 2019, la organización filantrópica de OpenAI redujo de manera significativa sus actividades, al pasar de registrar 51 millones de dólares en gastos en 2018 a 3,3 millones de dólares al año siguiente, según sus declaraciones fiscales públicas. En 2024, el año más reciente en que la organización sin fines de lucro reportó sus actividades al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, recibió 4.433 dólares en contribuciones y otorgó 7,6 millones de dólares.

Brian Mittendorf, profesor de contabilidad y asuntos públicos de la Universidad Estatal de Ohio y especialista en organizaciones sin fines de lucro, advirtió que los formularios fiscales no eran adecuados para reflejar las actividades de OpenAI y hasta qué punto estaban enfocadas en cumplir su misión benéfica.

“La gente tiende a centrarse en la parte financiera de eso”, escribió Mittendorf en un correo electrónico. “¿Se utiliza la inmensa creación de valor para impulsar un objetivo benéfico? Pero una pieza igualmente importante es si el producto que desarrollan sirve a la humanidad como lo imaginaron”.

Es una pregunta que Elon Musk, uno de los primeros financiadores de OpenAI, también ha planteado. Musk demandó a la empresa tras afirmar que el director ejecutivo Sam Altman y otros traicionaron la misión de la organización filantrópica en busca de ganancias, en un caso que irá a juicio en California.

Revisión reciente del papel de la organización filantrópica

En 2025, OpenAI hizo un esfuerzo por revitalizar la organización sin fines de lucro. Convocó una junta asesora temporal para ofrecer orientación no vinculante sobre cómo estructurar sus actividades filantrópicas, mientras continuaba negociando con los reguladores y sus inversionistas sobre hasta qué punto la junta de la organización filantrópica seguiría a cargo de su negocio.

La junta asesora, que incluyó a la líder laboral Dolores Huerta, finalmente recomendó que OpenAI aumentara de manera significativa los recursos que proporcionaba a su organización sin fines de lucro y que consultara ampliamente a las comunidades sobre cómo la IA las afecta, al tiempo que define la concesión de sus subvenciones.

La organización filantrópica anunció en diciembre 40,5 millones de dólares en subvenciones a organizaciones comunitarias sin fines de lucro para apoyar la alfabetización en IA, fortalecer la vida cívica y fomentar la oportunidad económica.

La nueva visión de OpenAI para sus subvenciones benéficas llega al mismo tiempo que diversas comunidades de todo Estados Unidos se preocupan por el aumento de los costos de la electricidad debido a los centros de datos, se emprenden demandas donde se acusa a chatbots de IA de agravar crisis de salud mental, y distintas empresas y defensores cuestionan la idoneidad de las nuevas tecnologías de IA para ser utilizadas en la guerra.

Además de contratar a un nuevo director, la OpenAI Foundation informó que Wojciech Zaremba, uno de los pocos cofundadores de OpenAI que aún trabaja en la empresa, se convertirá en el responsable de resiliencia de IA de la fundación, centrada en los “nuevos desafíos que inevitablemente surgen de una IA más capaz”.

Asimismo, la organización sin fines de lucro incorporó a Jacob Trefethen para dirigir sus subvenciones en ciencias de la vida y salud. Trefethen encabezó una cartera similar en la organización filantrópica Coefficient Giving, que es un importante financiador de la comunidad del altruismo eficaz, que en ocasiones ha chocado con la visión de OpenAI sobre la inteligencia artificial.

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La cobertura de filantropía y organizaciones sin fines de lucro de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP