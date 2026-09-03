Funcionario del ICE alertó sobre "reducción sin precedentes de estándares" en las contrataciones

ARCHIVO - Aspirantes a ingresar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos practican tiro con armas cortas en el campo de tiro bajo techo de los Centros Federales de Capacitación para las Fuerzas del Orden, el 21 de agosto de 2025, en Brunswick, Georgia. (AP Foto/Fran Ruchalski, archivo) AP

El funcionario era jefe de unidad en la Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE, donde las verificaciones de antecedentes se acumulaban con retrasos mientras el ICE incorporaba a miles de nuevos agentes para llevar a cabo la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

La división de recursos humanos del ICE estaba haciendo ofertas finales de empleo antes de que se completaran pasos preliminares de evaluación, incluidas las huellas dactilares, la verificación de identidad y las revisiones de crédito, advirtió el funcionario en su denuncia.

“Esta reducción sin precedentes de los estándares sacrifica una adecuada mitigación de riesgos en aras de la celeridad, poniendo al DHS en riesgo de infiltración y de verse comprometido por amenazas internas”, escribió el funcionario en un memorando dirigido a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), con fecha de agosto de 2025.

The New York Times informó primero sobre la queja del denunciante el jueves. The Associated Press obtuvo la denuncia y un memorando relacionado de parte de Kevin Owens, abogado del funcionario del ICE. Este último ya está retirado y su identidad fue tachada en la denuncia. El Times indicó que el funcionario llevaba 17 años en la agencia y era un republicano de larga data que había votado por Trump en 2020 y 2024.

El ICE anunció en enero que había contratado a 12.000 nuevos agentes en menos de un año, una oleada financiada por una inyección de 75.000 millones de dólares del Congreso para aumentar los arrestos y las deportaciones efectuados por la agencia.

El ritmo acelerado de las contrataciones, impulsado por un bono de 50.000 dólares al firmar el contrato, generó preocupaciones sobre la calidad de los nuevos empleados. Una investigación de la AP encontró que algunos de los nuevos contratados tenían graves problemas financieros en sus antecedentes, habían sido acusados de conducta indebida en empleos anteriores y presentaban historiales laborales irregulares.

Tom Homan, el zar fronterizo de la Casa Blanca, dijo en julio que el ICE investigaría aparentes deficiencias en la evaluación de un agente que baleó de muerte a un automovilista de 25 años en Maine.

En su queja, el denunciante señaló que “fallas sistémicas en la evaluación” violaron varias normas y estándares federales diseñados para garantizar que los candidatos sean aptos para puestos policiales y de seguridad nacional delicados.

La denuncia indicó que la falta de evaluación creó una “mayor vulnerabilidad a amenazas internas, infiltración e influencia extranjera”, socavó las operaciones policiales del ICE y erosionó la confianza del público en la agencia.

Le solicitó al inspector general que investigara las fallas en la evaluación del personal y que la agencia suspendiera de inmediato las prácticas indebidas, exigiera rendición de cuentas a quienes fueran responsables de las violaciones, y revisara todas las contrataciones recientes para identificar posibles “amenazas internas”.

La Oficina del Inspector General ya había anunciado previamente que está investigando el proceso de contratación y capacitación del ICE, así como las autorizaciones de seguridad otorgadas a contratistas y a puestos de asignación política.

En un comunicado, el ICE indicó el jueves que el denunciante ya no estaba en la agencia.

“La Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE aplica diligentemente las regulaciones adecuadas de evaluación del personal, incluidas las directrices de seguridad nacional, y evalúa toda la información disponible de cada solicitante con base en estos factores”, señala el comunicado.

Según lo informó previamente la AP, el ICE reconoció que algunos solicitantes recibieron “cartas de selección provisional” después de sus solicitudes iniciales y entrevistas. A algunos se les permitió comenzar la capacitación antes de que se completaran sus investigaciones de antecedentes.

El denunciante es el segundo integrante interno que califica de imprudente la prisa del ICE por desplegar a más agentes en las calles.

Ryan Schwank, exabogado de la agencia e instructor en la academia del ICE, indicó que el año pasado la agencia recortó la capacitación sobre el uso de la fuerza, la seguridad con armas de fuego y los derechos de los manifestantes. Desde entonces, el DHS ha incrementado el volumen de la capacitación para los nuevos agentes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP