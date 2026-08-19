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Funcionario canadiense condena la "invasión ilegal" de Israel y a Líbano y anuncia ayuda

BEIRUT, Líbano (AP) — Un funcionario canadiense condenó la “invasión ilegal” de Israel al Líbano, al afirmar que Beirut debería gobernar su propio espacio y tener soberanía sobre sus tierras.

El secretario de Desarrollo Internacional de Canadá, Randeep Sarai, habla durante una entrevista con The Associated Press en Beirut, Líbano, el martes 18 de agosto de 2026. (Foto AP/Bilal Hussein)
El secretario de Desarrollo Internacional de Canadá, Randeep Sarai, habla durante una entrevista con The Associated Press en Beirut, Líbano, el martes 18 de agosto de 2026. (Foto AP/Bilal Hussein) AP

Randeep Sarai, secretario de Estado de Canadá para el Desarrollo Internacional, visitó Líbano para anunciar nueva ayuda humanitaria al país golpeado por la crisis, donde la ONU dice que unas 360.000 personas siguen desplazadas como resultado del más reciente conflicto entre Israel y el grupo armado libanés Hezbollah, respaldado por Irán.

“Hemos trabajado activamente a través de canales diplomáticos para hacer todo lo posible para detener eso y permitir que las comunidades libanesas de esas zonas puedan regresar”, dijo Sarai en una entrevista con The Associated Press el martes por la noche.

La más reciente guerra entre Israel y Hezbollah comenzó cuando el grupo político paramilitar lanzó cohetes contra el norte de Israel el 2 de marzo, dos días después de que Estados Unidos e Israel iniciaron ataques contra Irán. La guerra ha matado a más de 4.000 personas, ha causado destrucción generalizada en el sur de Líbano y, en un momento, desplazó a más de 1 millón de personas.

Israel lanzó una invasión terrestre y ahora ocupa decenas de pueblos y aldeas en el sur de Líbano, muchos de los cuales han quedado casi completamente demolidos. Funcionarios israelíes han dicho que no se retirarán de Líbano hasta que Hezbollah sea desarmado.

Canadá ha criticado las acciones militares de Israel en Gaza y Líbano. Incluye a Hezbollah en su lista de organizaciones terroristas y ha condenado sus ataques contra Israel.

Durante su visita, Sarai anunció que Canadá está poniendo en marcha tres nuevos programas en Líbano para apoyar a familias y mujeres vulnerables, elevando el total de su asistencia al país en lo que va de este año a más de 71 millones de dólares canadienses (50,23 millones de dólares).

Canadá, que alberga a una gran diáspora libanesa, ha entregado al Líbano alrededor de 800 millones de dólares canadienses (575 millones de dólares) en asistencia durante los últimos 10 años, incluidos casi 38 millones de dólares en financiamiento en marzo para proporcionar necesidades básicas como alimentos y servicios médicos y de salud, señaló Sarai.

Sarai, quien durante su visita recorrió refugios que albergan a personas desplazadas por la guerra y a refugiados sirios, manifestó: “Nuestro compromiso es a largo plazo, y estamos ahí para Líbano”.

El funcionario también se reunió con el presidente Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam, quienes asumieron sus cargos el año pasado prometiendo restablecer la autoridad del Estado sobre todas las partes de Líbano e implementar reformas para combatir la corrupción. El país aún lucha con una crisis económica que comenzó a finales de 2019 y tiene sus raíces en décadas de corrupción.

“Hay mucho optimismo y espero que Líbano pueda cumplirlas”, señaló Saai sobre las reformas prometidas. “El mundo realmente está observando y apoyando a este gobierno, y es optimista de que alcanzarán esos objetivos”, agregó.

Sarai dijo que Canadá está tratando de ayudar a crear un entorno seguro en Siria con acceso a alimentos, agua potable y escuelas, para que más refugiados puedan regresar.

“Vamos a hacer todo lo que podamos para asegurarnos de que ese entorno sea seguro cuando decidan volver”, expresó.

En un momento dado durante la guerra civil de Siria, que se prolongó casi 14 años, Líbano acogió a un estimado de 1,5 millones de refugiados.

Unos 500.000 sirios han regresado desde que el expresidente sirio Bashar Assad fue derrocado en diciembre de 2024, según el ministro de Asuntos Sociales de Líbano.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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