Funcionario británico y expolicía de Hong Kong son acusados de espiar para China

ARCHIVO - Peter Wai afuera del Old Bailey en Londres el 24 de mayo de 2024. (Lucy North/PA vía AP, Archivo) AP

Peter Wai y Bill Yuen, ambos con doble nacionalidad china y británica, se hicieron pasar por agentes policiales o de inteligencia legítimos para realizar vigilancia y recopilar información sobre disidentes de Hong Kong y partidarios de la democracia, indicaron los fiscales.

Un jurado del Tribunal Penal Central de Londres los declaró culpables de violar la Ley de Seguridad Nacional al ayudar a un servicio de espionaje extranjero. Wai también fue declarado culpable de mala conducta en un cargo público.

“Estas condenas envían un mensaje claro de que la represión transnacional, la injerencia extranjera, la vigilancia no autorizada y los intentos de operar al margen de la ley no serán tolerados en suelo británico”, señaló Bethan David, jefa de contraterrorismo del Servicio de Fiscalía de la Corona. Añadió que “esta conducta fue deliberada, coordinada y se llevó a cabo con pleno conocimiento de a quién beneficiaría”.

El embajador chino Zheng Zeguang fue convocado al Ministerio de Exteriores británico tras las condenas.

“Las actividades realizadas por estos hombres, en nombre de China, constituyen una vulneración de nuestra soberanía y nunca serán toleradas”, señaló en un comunicado el ministro de Seguridad, Dan Jarvis. Agregó que “seguiremos exigiendo responsabilidades a China y la confrontaremos directamente por acciones que ponen en riesgo la seguridad de las personas en nuestro país”.

El gobierno de Hong Kong dijo que no era parte en el caso, pero se opuso firmemente a las “acusaciones infundadas” en su contra o contra la oficina comercial de Londres.

Wai, de 40 años, trabajaba como funcionario de la Fuerza Fronteriza del Reino Unido, era agente especial de la City de Londres y dirigía una empresa de seguridad privada.

Yuen, de 65 años, fue anteriormente superintendente de la Policía de Hong Kong y trabajaba en Londres para la Oficina Económica y Comercial de Hong Kong, el representante oficial en el extranjero del gobierno hongkonés.

Las autoridades hongkonesas ofrecían hasta casi 100.000 libras (136.000 dólares) por la captura de, o información sobre, partidarios de la democracia.

Yuen fue más allá de sus funciones como gerente de oficina y ayudó a recopilar información de inteligencia sobre las ubicaciones y actividades de activistas y políticos de Hong Kong que se habían trasladado al Reino Unido en los últimos años, después de que las autoridades introdujeran una amplia ley de seguridad nacional en el centro financiero asiático, dijeron los fiscales.

Wai, a quien se le pagaba desde una cuenta de la oficina comercial, fue declarado culpable de mala conducta por usar indebidamente sistemas informáticos policiales fuera de servicio para recopilar la información, según los fiscales.

Mensajes telefónicos mostraron que ambos realizaron vigilancia del exlegislador de Hong Kong Nathan Law y de activistas a quienes se referían como “cucarachas”.

Yuen le indicó a Wai que prestara especial atención a miembros del Parlamento o empleados del gobierno y en 2023 proporcionó el nombre de políticos destacados, entre ellos el legislador conservador Iain Duncan Smith, copresidente de la Alianza Interparlamentaria sobre China.

La trama se descubrió después de que la policía antiterrorista, que realizaba su propia vigilancia, frustró una operación en la que participaban nueve personas cuando intentaban irrumpir en la vivienda, en el norte de Inglaterra, de una mujer de Hong Kong en mayo de 2024, informó la policía.

La mujer, Monica Kwong, había sido acusada por su exempleadora, la empresaria australiana Tina Zou —radicada en Beijing—, de cometer un fraude de 16 millones de libras (21,8 millones de dólares). Kwong sostuvo que se trataba de una trampa.

El grupo detenido en la casa de Kwong en West Yorkshire incluía a Zou, a Wai y a otros dos policías retirados de Hong Kong. Yuen, que estaba en contacto con el grupo, fue arrestado en Londres.

Los investigadores comenzaron entonces a reconstruir pruebas de comunicaciones para demostrar que Wai fue asignado por Yuen para espiar para Hong Kong y China.

Los dos hombres fueron acusados junto con Matthew Trickett, un funcionario de control migratorio del Reino Unido, que también había sido arrestado en la casa de Kwong. Posteriormente fue hallado muerto en un presunto suicidio. Zou nunca fue acusada.

El panel no pudo alcanzar veredictos sobre los cargos de que los hombres cometieron injerencia extranjera al irrumpir en la casa de Kwong.

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Kanis Leung contribuyó a este reportaje desde Hong Kong.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP