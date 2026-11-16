La bandera de Puerto Rico ondea frente al Capitolio, el 29 de julio de 2015, en San Juan. (AP Foto/Ricardo Arduengo, Archivo) AP

Legisladores de la isla habían exigido durante meses la dimisión de Roig debido al más reciente escándalo político que ha golpeado a la administración de la gobernadora Jenniffer González, en la que varios funcionarios de alto rango han renunciado o han sido despedidos en los últimos años.

Roig está siendo investigada por el Senado de Puerto Rico, el Departamento de Justicia de la isla y la Oficina del Inspector General.

En los últimos meses, Blanca Medina Díaz, quien fue destituida como titular de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia, que pertenece al departamento que supervisa Roig, acusó públicamente a Roig de presionarla para que aprobara un contrato de casi 40 millones de dólares que, según Medina, era ilegal y habría utilizado fondos federales del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas. La supuesta presión ocurrió después de que Roig y otros funcionarios visitaron Luisiana.

Roig y NOLA Education LLC, una empresa educativa con sede en Luisiana, han señalado que no se firmó ningún contrato.

Medina, quien se ha reunido con autoridades federales de Estados Unidos, también acusó a Roig de presionarla para que aprobara un contrato no relacionado por un valor superior a los 300.000 dólares.

Roig ha sido objeto de fuertes críticas, al igual que la gobernadora, quien la ha respaldado públicamente.

Roig testificó hace unas semanas ante el Senado de Puerto Rico, en medio de los llamados a que deje el cargo por parte de algunos legisladores que pertenecen al partido de la gobernadora.

El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, otro miembro del Partido Nuevo Progresista de la gobernadora, ha manifestado que las investigaciones legislativas continuarán incluso si Roig deja su cargo.

A medida que el escrutinio en torno a Roig se intensificaba, la funcionaria argumentó en los últimos meses que era objeto de acoso y persecución, al tiempo que negó todas las acusaciones.

En un comunicado dado a conocer lunes, Roig afirmó que nadie le pidió que renuncie, al tiempo que agradeció a la gobernadora “el tiempo y espacio que me permitió defender mi reputación de ataques llenos de falsedades”.

Su decisión de dejar el cargo el 31 de diciembre enfureció a muchos.

“La renuncia debió ser inmediata”, afirmó el senador Juan Oscar Morales, quien pertenece al partido de la gobernadora. “El Departamento de la Familia necesita una dirección enfocada en atender los problemas de la agencia y garantizar los servicios a quienes dependen de ella”.

El secretario de Asuntos Públicos de Puerto Rico, Jean Peña Payano, indicó en un comunicado que la renuncia del 31 de diciembre “permitirá llevar a cabo una transición ordenada y responsable, tomando en consideración que se trata de una agencia que atiende asuntos sumamente delicados y esenciales para el bienestar de nuestra población".

El anuncio de Roig se produjo casi cuatro meses después de que el jefe de despacho y el subjefe de despacho de la gobernadora dieron a conocer sus renuncias mientras negaban acusaciones de corrupción. La gobernadora ofreció su respaldo público en ambos casos, tal como lo ha hecho con Roig.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP