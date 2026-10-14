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Fulham: Arbeloa recibe por comentarios sobre árbitro tras empate con Man United

LONDRES (AP) — El técnico del Fulham Álvaro Arbeloa fue multado el miércoles con 25.000 libras (33.200 dólares) y recibió una advertencia por sus comentarios tras un partido de la Liga Premier contra Manchester United, en los que puso en duda la integridad del árbitro.

El técnico de Fulham Álvaro Arbeloa previo al comienzo del partido contra Manchester United en la Liga Premier, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung)
El técnico de Fulham Álvaro Arbeloa previo al comienzo del partido contra Manchester United en la Liga Premier, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung) AP

Arbeloa aceptó el cargo de que “actuó de manera inapropiada” con sus declaraciones realizadas después del empate 1-1 entre los equipos en Craven Cottage, el feudo de Fulham, el 20 de septiembre.

“Creo que todas las faltas fueron para ellos”, manifestó entonces el español en referencia al United, que había perdido ante el Manchester City el fin de semana anterior por un polémico gol.

“Cada decisión fue para ellos”, añadió Arbeloa. "Y yo sabía, lo sabía después del partido contra el Man City, que aquí no dejan que el Manchester United pierda”.

Según los fundamentos por escrito publicados el miércoles, la comisión independiente que investigó el incidente “consideró que esas palabras sugerían no solo que hubo parcialidad por parte de los oficiales del partido a lo largo del encuentro en repetidas ocasiones, sino también que incluso pudo haber existido un elemento de premeditación por parte de ellos y/o de otros para intentar compensar un error en un partido distinto”.

Arbeloa está en su primera temporada con Fulham tras dejar el Real Madrid.

Fulham se encuentra en el fondo de la tabla con dos puntos después de seis fechas.

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