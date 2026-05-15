Fujimori y Sánchez se disputarán la presidencia de Perú en un balotaje, según conteo total de votos

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La candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, saluda a sus simpatizantes en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, Perú, el sábado 9 de mayo de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo) AP

Fujimori, candidata de Fuerza Popular, encabezó la votación con 17,18%, según el conteo del 100% de los votos de los comicios del 12 de abril que publicó el viernes en su página de internet la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sánchez, de Juntos por el Perú, quedó segundo con 12,03%.

Sin embargo, el Tribunal Electoral de Perú anunció que recién el domingo proclamará a los dos candidatos que irán a segunda vuelta.

Fujimori, hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori, llega por cuarta vez a un balotaje presidencial en Perú.

A sus 50 años, la ex primera dama durante el gobierno de su padre (1990-2000) y excongresista busca romper su racha de derrotas presentándose como la mejor opción para imponer orden en un país agobiado por la creciente delincuencia.

Sánchez, quien fue ministro del sentenciado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), pasó a la segunda vuelta tras ganar votos de los Andes y la Amazonía con promesas que incluyen la renegociación de contratos de explotación de recursos naturales y el aumento del salario de los maestros.

El candidato, que tiene más seguidores en las regiones rurales del interior de Perú, portó durante la campaña el sombrero de paja y ala ancha que le regaló Castillo al visitarlo en la cárcel donde cumple una sentencia de 11 años por conspiración para la rebelión.

FUENTE: AP