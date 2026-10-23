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Fuga química en Toledo, Ohio, se debió a error de empleado, dice alcalde

Autoridades del noreste de Ohio informaron el viernes que la fuga en un tanque de productos químicos ocurrida a principios de la semana fue causada por una reacción química producida por el error de un empleado y levantaron todas las órdenes de evacuación que aún estaban vigentes.

El alcalde de Toledo, Wade Kapszukiewicz, dijo en una conferencia de prensa que la liberación de presión del tanque que se rompió el martes en MC Tank Terminal finalmente se completó a última hora del jueves, lo que permitió que un equipo de materiales peligrosos ingresara al lugar y evaluara los niveles de seguridad.

“En este momento, nos sentimos confiados de que el sitio es seguro”, manifestó el jefe del Batallón de Bomberos y Rescate de Toledo, Blake Molnar.

La ruptura ocurrió la noche del martes. MC Tank Transport, propietaria del lugar, indicó que el tanque contenía metacrilato de glicidilo, que describió como “un químico industrial utilizado para hacer que ciertos plásticos, pinturas y recubrimientos funcionen mejor”. Cientos de personas fueron obligadas inicialmente a abandonar sus hogares.

El doctor Brian Kaminski, vicepresidente de asuntos médicos de los hospitales ProMedica, comentó que alrededor de 60 pacientes acudieron a hospitales para recibir tratamiento, y que la mayoría presentaba síntomas relativamente leves. Un pequeño número de pacientes que tenían afecciones de salud preexistentes fue hospitalizado, y se esperaba que todos se recuperaran, agregó.

El alcalde explicó que la fuga química ocurrió cuando un empleado de la empresa “introdujo un nivel de temperatura en el tanque en el proceso de intentar transferir el líquido”, lo que provocó una reacción química. La empresa “ha aceptado la responsabilidad” por lo ocurrido, añadió el alcalde.

“No hubo incendio, no hubo explosión. Hubo una reacción química muy seria, que ahora, afortunadamente, ya siguió su curso, y por fin podemos volver a cierto nivel de normalidad aquí en nuestra comunidad”, expresó.

Con base en los datos que los funcionarios han observado hasta ahora, la cantidad del químico en el aire no alcanzó niveles lo suficientemente altos como para tener “un impacto significativo a largo plazo en la salud humana”, indicó el alcalde.

Aún quedan preguntas sin respuesta y la investigación continúa, concluyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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