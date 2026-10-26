Fuerzas de seguridad jordanas arrestan a 3 hombres por ataque mortal a una iglesia

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Parientes en duelo tocan un retrato enmarcado de una víctima del ataque a una iglesia ortodoxa griega, durante un funeral en Karak, Jordania, el domingo 25 de octubre de 2026. (AP Foto/Raad Adayleh) AP

La Dirección de Seguridad Pública informó que los tres sospechosos fueron detenidos tras un tiroteo al amanecer y que los tres resultaron heridos. Ningún integrante de las fuerzas de seguridad resultó herido en la operación realizada al amanecer en Karak, al sur de Amán, la capital de Jordania. Karak alberga a una población cristiana minoritaria.

El ataque contra la iglesia greco-ortodoxa en Karak ocurrió el viernes durante un funeral. Se informó que tres hombres participaron en el ataque.

Aún no había reivindicación de responsabilidad y no se ha acusado a ningún grupo armado del ataque.

El ministro del Interior de Jordania, Mazen Al-Faraya, identificó a los tres hombres como los responsables del ataque.

“Los servicios de seguridad han cumplido con sus deberes, lo que resultó en la captura de quienes llevaron a cabo este acto terrorista”, dijo en una entrevista telefónica con la televisión estatal Al-Mamlaka. “Ofrecieron una feroz resistencia contra las fuerzas de seguridad, pero finalmente fueron reducidos y detenidos, tras haber sufrido heridas graves”.

Agregó que “hay tres individuos implicados; fueron identificados desde el principio tras el incidente terrorista, y los servicios de seguridad emplearon todos los medios a su alcance para detenerlos”.

El rey Abdalá II ordenó a las autoridades responder con “mano de hierro” contra lo que calificó como los forajidos del islam y contra cualquiera que intente socavar la unidad del pueblo jordano. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP