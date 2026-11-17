Un grupo de personas en Bandar Abbas, Irán, el 13 de noviembre del 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP) AP

Además, un ataque contra un petrolero en el estrecho de Ormuz provocó un incendio en la sala de máquinas del buque, pero por ahora se desconocen el alcance de los daños y el impacto ambiental, informó la Organización de Comercio Marítimo del Reino Unido.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio:

Los hutíes rebeldes de Yemen han intentado durante semanas tomar el distrito de Tur al-Baha, a unos 85 kilómetros (52 millas) de la ciudad portuaria de Adén, sede del gobierno reconocido internacionalmente.

Las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí aliadas con el gobierno han ofrecido una férrea resistencia, según dos funcionarios militares yemeníes que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los medios.

Las fuentes indicaron que las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí desplegaron más efectivos y equipo el martes en Tur al-Baha y sus alrededores, considerado la primera línea de defensa de Adén.

Uno de los funcionarios, cercano a los hutíes, sostuvo que los rebeldes han sufrido bajas significativas en sus recientes combates en el estrecho de Bab el-Mandeb y sus alrededores y en el mar Rojo, así como en otros frentes en las provincias de Marib y Jawf.

Un portavoz de los rebeldes no respondió a las llamadas en busca de comentarios. Los hutíes han dicho repetidamente que no atacarán Adén.

Las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí se retiraron durante el fin de semana de zonas a lo largo del estrecho de Bab el-Mandeb para evitar quedar rodeadas por los hutíes y concentrarse en asegurar Adén. Eso ha permitido a los rebeldes consolidar su control sobre el estratégico estrecho.

El repliegue “solo temporalmente” ha contenido a los hutíes y no ha resuelto las “vulnerabilidades subyacentes” de las fuerzas prosaudíes como fragmentación, mala coordinación y sobreextensión, señaló el lunes el Institute for the Study of War.

— Por Ahmed al-Haj

Agencia marítima británica dice que un petrolero fue atacado en el estrecho de Ormuz

La Organización de Comercio Marítimo del Reino Unido informó que un petrolero fue atacado el martes en el estrecho de Ormuz, al norte de Omán.

El ataque provocó un incendio en la sala de máquinas, indicó la agencia, pero el alcance de los daños y el impacto ambiental no se conocen.

Una quinta parte del gas y el petróleo del mundo transitaba por esa vía marítima antes del inicio de la guerra de Estados Unidos con Irán el 28 de febrero.

Irán afirma que capturó intacto otro dron estadounidense

La televisión estatal informó que la Guardia Revolucionaria de Irán capturó intacto otro dron de Estados Unidos —un MQM-170 Outlaw— tras derribarlo en la isla de Qeshm, en el golfo Pérsico.

El reporte afirmó que Irán ha capturado cinco drones MQM-170 Outlaw y nueve drones en total desde el inicio del conflicto.

El ejército de Estados Unidos ha negado afirmaciones iraníes anteriores sobre drones capturados. El Comando Central del ejército no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre el asunto.

El CENTCOM tampoco comentó un reporte del lunes según el cual la Guardia Revolucionaria había incautado otro MQM-170 Outlaw mediante una operación de guerra electrónica.

Trump dice que EEUU se toma en serio las amenazas iraníes

El presidente estadounidense Donald Trump declaró el martes que Irán “pagará un precio como ningún país ha pagado jamás” si cumple sus amenazas contra la capital estadounidense.

Trump hizo el comentario después de que los reporteros le preguntaran si existía una amenaza inminente para Washington por parte de Irán.

“Espero que no. Pero nos lo tomamos muy en serio porque resulta que están locos”, manifestó Trump, quien se reunía con líderes de Japón, India y Australia en Filipinas.

Reino Unido sanciona a empresas implicadas en la expansión de asentamientos en Cisjordania

El Reino Unido impuso sanciones el martes a empresas inmobiliarias y de desarrollo implicadas en la expansión de asentamientos en Cisjordania, así como a un grupo activista acusado de bloquear la ayuda a Gaza.

Estas son las primeras sanciones anunciadas desde que el secretario de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, anunció en septiembre que el Reino Unido endurecerá su postura hacia Israel en un esfuerzo por proteger la viabilidad de una solución de dos Estados.

Países europeos han expresado preocupación de que el ritmo acelerado de construcción de asentamientos en Cisjordania haga imposible una solución de dos Estados.

Miliband señaló que las sanciones se aplican a ocho empresas de desarrollo inmobiliario y construcción, interrumpiendo la financiación de la edificación en Cisjordania. Las sanciones también apuntan a Tzav 9, un movimiento activista israelí que ha impedido que convoyes de ayuda humanitaria entren en Gaza, indicó el gobierno.

Canciller iraní se reúne con el jefe del ejército de Pakistán

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se reunió el lunes con el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir.

Ambos abordaron “las dinámicas de seguridad regional y los cambios en los desarrollos geopolíticos” e intercambiaron puntos de vista sobre maneras de afrontar “desafíos de seguridad comunes”, según un comunicado de Islamabad.

Munir ha encabezado los esfuerzos diplomáticos de Pakistán destinados a aliviar las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Araghchi estaba en Pakistán para asistir a una reunión regional.

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Hadjicostis reportó desde Nicosia, Chipre, y Magdy desde El Cairo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP