Fuerzas paquistaníes y talibanes afganos intercambian disparos en la frontera

Compartir en:









Los funcionarios también indicaron que las tropas paquistaníes mataron a un número no especificado de milicianos del Talibán paquistaní que intentaban cruzar hacia Pakistán desde una zona remota del este de Afganistán durante los enfrentamientos.

Los combates se prolongaron durante horas en el distrito de Kurram, en la provincia fronteriza de Khyber Pakhtunkhwa, según tres funcionarios de seguridad paquistaníes. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios.

No hubo comentarios del gobierno afgano.

Las tensiones entre ambos países se han intensificado por repetidos choques fronterizos y ataques aéreos paquistaníes en Afganistán este año, lo que ha profundizado una disputa de larga data sobre la actividad de milicianos.

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán dijo en septiembre que ha documentado más de 1.100 muertes y lesiones de civiles por violencia transfronteriza en Afganistán este año.

La violencia de milicianos ha aumentado en Pakistán en los últimos meses, y gran parte de ella se atribuye al Talibán paquistaní, antes conocido como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP, que es un grupo separado, pero aliado del Talibán afgano. Islamabad sostiene que muchos líderes e insurgentes del TTP han encontrado refugio en Afganistán desde que el Talibán volvió al poder allí en 2021, una acusación que Kabul niega.

Las autoridades paquistaníes señalan que más de 2.800 ataques de milicianos desde enero han causado la muerte de 3.000 personas en todo Pakistán, principalmente en el noroeste y en la provincia suroccidental de Baluchistán. __________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP