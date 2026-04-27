Fuerzas de la Armada detienen a capo del Cártel Jalisco en el norte de México buscado por EEUU

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La captura de Flores Silva se da a dos meses del operativo militar en el que fue apresado y abatido el líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en el estado de Jalisco.

El capo fue detenido en el estado de Nayarit en una operación de las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina (SEMAR), dijo en su cuenta de X el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

Flores Silva es originario de la localidad occidental de Huetamo, estado de Michoacán, y según medios locales se desempeñó como jefe de seguridad de Oseguera Cervantes y luego asumió parte de las operaciones del CJNG en los estados de Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero donde tenía bajo su control varios laboratorios de metanfetamina y supervisaba la operación de varias aeronaves y pistas de aterrizaje clandestinas para el traslado de drogas.

Algunos medios señalaron que Flores Silva podía asumir el liderazgo del CJNG luego de la muerte de “El Mencho”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que ayudara a su localización y captura.

Flores Silva fue detenido en 2016 por su supuesta participación en una emboscada contra policías en la localidad de Soyatlán, estado de Jalisco, que ocurrió un año antes, pero después salió en libertad.

Oseguera Cervantes murió el pasado 22 de febrero en una operación del ejército mexicano en la localidad de Tapalpa, al sur del estado de Jalisco. Tras su fallecimiento se desató una ola de violencia en una veintena de estados que dejó más de 70 muertos, entre ellos 25 guardias nacionales. FUENTE: AP