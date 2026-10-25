Fuerzas colombianas abaten a 10 miembros de la guerrilla del ELN en el suroeste del país

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El mandatario presentó en la red social X los resultados de la operación “Ónix”, la que calificó como “el golpe más duro” a esa estructura armada en los últimos ocho años. El operativo se llevó a cabo hace tres días en una zona rural del Tambo, departamento del Cauca, en el Pacífico colombiano.

Las fuerzas colombianas abatieron durante el operativo a alias “Marcos Pacífico” y “Alias Ochenta o Murillo”, importantes cabecillas del bloque “José María Becerra” del frente suroccidental del ELN, causando una grave afectación en la “cadena de mando …. y su capacidad para dirigir acciones criminales”, afirmó el mandatario.

El primero fue señalado por el mandatario como responsable de 62 homicidios, el reclutamiento de menores y el desplazamiento forzado de medio millar de personas. Con una trayectoria de 24 años en la guerrilla, su influencia se extendía a las estructuras de los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño, acotó.

Además, “alias Marcos Pacífico” habría sido "el cerebro detrás de todo ese levantamiento ilegal que promovió el terrorismo urbano de 2019 y 2021”, afirmó el presidente.

A pesar de considerar el operativo como un golpe “contundente” contra la guerrilla, el presidente colombiano admitió que la operación “no termina la amenaza del ELN”.

Recientemente, los principales líderes del ELN —que se alzó en armas en 1964— fueron condenados en ausencia a penas de entre 11 y 20 años de prisión por el reclutamiento forzado de al menos 60 menores de edad.

La justicia colombiana ordenó la captura de Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”, quien fue el máximo comandante de la guerrilla entre 1998 y 2021; Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias “Antonio García”, actual máximo comandante de la insurgencia; Israel Ramírez Pineda, alias “Pablo Beltrán”, segundo al mando; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias “Pablito”, el tercero en la línea de mando, entre otros guerrilleros. Desde que asumió el cargo el pasado 7 de agosto, el conservador De la Espriella ha puesto fin a las mesas de negociación de paz que inició su predecesor Gustavo Petro con el ELN y a otras agrupaciones armadas, a quienes ha advertido que combatirá con “mano dura”. FUENTE: AP